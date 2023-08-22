Саудовская Аравия вводит китайский язык во всех школах

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Минобразования Саудовской Аравии распорядилось ввести китайский язык в школах.
Министерство образования Саудовской Аравии дало поручение всем частным и государственным школам ввести в образовательную программу изучение китайского языка, сообщает Saudi Gazette.
Данное решение было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.
Уроки китайского языка в школах будут проходить в воскресенье и понедельник. В королевстве департаменты образования готовятся реализовать программу изучения китайского языка для учеников второго класса средних школ.
Ранее филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали заявил, что интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты. Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.
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Данное решение было принято во время визита наследного принца и премьер-министра королевства Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в КНР.
Ранее филолог и заведующий кафедрой русского языка в египетском университете Айн-Шамс Мухаммед Наср аль-Гебали заявил, что интерес к русскому языку и культуре в Египте набирает обороты. Он указал, что число студентов в Египте, изучающих русский язык, увеличивается не только из-за перспектив трудоустройства, но и из-за желания углубить свои знания о российской культуре.
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Мария Фирсова