Сайт РЖД и мобильное приложение подверглись хакерской атаке

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В РЖД сообщили о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение, предпринимаются меры по восстановлению работы компании.
Массированная хакерская атака не повлияла на движение поездов и расписание. Компания принесла извинения за неудобства и заверила, что вскоре мобильный сервис и сайт возобновят работу.
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