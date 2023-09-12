Сбер предупредил о новое схеме мошенников

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Запред правления Сбербанка заявил, что все мошеннические схемы строятся на попытках злоумышленников добиться со стороны жертвы максимального доверия. Так, зачастую мошенники действуют от имени руководителей и представителей власти, рассказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
«Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную», — цитирует РИА Новости слова собеседника.
В конце августа Сбер проинформировал, что мошенники в преступных целях стали использовать важность семейных ценностей для россиян и изобрели обманную схему, позволяющую похитить средства сразу у нескольких родственников.
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