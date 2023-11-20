«Сбер» применит технологии ИИ для расшифровки манускриптов Египта

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«Сбербанк» планирует направить технологии искусственного интеллекта (ИИ) на расшифровку манускриптов Египта. Об этом сообщил первый зампредседателя банка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что в настоящее время представители российского банка ведут переговоры с Египтом. Если будет налажено сотрудничество, алгоритм Сбера займётся расшифровкой и сохранением египетских манускриптов.
По словам Ведяхина, такой шаг откроет новый этап в развитии исторической мысли и даже может привести к новым открытиям.
Представитель банка также рассказал, что технологии Сбера уже помогли расшифровать и сохранить рукописи Петра I. В работе принимали участие сотрудники Санкт-Петербургского института истории РАН и Высшей школы экономики, которым помогал ИИ Сбера.
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По словам Ведяхина, такой шаг откроет новый этап в развитии исторической мысли и даже может привести к новым открытиям.
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Анастасия Чинкова