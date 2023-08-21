«СберАвто»: Новые автомобили в России в среднем подорожали на 12%

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В столице новый автомобиль в среднем стоил 2,9 миллиона рублей, а автомобиль с пробегом — 1,7 миллиона рублей. Жители Подмосковья приобретали новые машины по средней цене 2,6 миллиона рублей, подержанные — за 1,4 миллиона рублей. В Санкт-Петербурге стоимость машин была ниже. 1,8 миллиона и 1,4 миллиона рублей соответственно.
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