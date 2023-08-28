Сбербанк предупредил россиян о новой мошеннической схеме

Фото: istockphoto/Prostock-Studio
Мошенники начали использовать в своих преступных схемах приверженность россиян семейным ценностям. Теперь они вовлекают в свой обман не только саму жертву, но и ее ближайших родственников.
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, сначала аферисты действуют по привычной схеме, рассказывая гражданину, что недобросовестные сотрудники финансовой организации якобы пытаются оформить кредит на его имя. Затем, оперируя различными терминами и используя наработанные психотехники, они убеждают жертву, что для «исчерпания кредитного потенциала» нужно оформить заем и вместе с накоплениями перевести средства на «безопасный счет».
Затем преступники начинают расспрашивать о наличии родственников, так как им якобы тоже угрожает опасность. Таким образом, в мошенническую сеть попадает целая группа людей, связанных родственными отношениями. Если один человек убежден, что, оформляя кредит, пытается спасти свои деньги, то и другие родственники, доверяя ему, могут утратить критичность восприятия и также пойти на поводу у аферистов.
Сотрудники банка и полиция в очередной раз напоминают, что никому нельзя сообщать свои конфиденциальные данные, а настоящие специалисты банка никогда не станут спрашивать о них. Если возникли хотя бы малейшие сомнения, следует немедленно прервать разговор и самому позвонить в банк по номеру, который указан на карте.
Читайте также:
Жительница Зеленограда перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей
Банк России: Телефонные мошенники стали активнее во втором квартале этого года
Мошенники могут получить доступ к личным данным через взлом публичного Wi-Fi
Затем преступники начинают расспрашивать о наличии родственников, так как им якобы тоже угрожает опасность. Таким образом, в мошенническую сеть попадает целая группа людей, связанных родственными отношениями. Если один человек убежден, что, оформляя кредит, пытается спасти свои деньги, то и другие родственники, доверяя ему, могут утратить критичность восприятия и также пойти на поводу у аферистов.
Читайте также:
Жительница Зеленограда перевела мошеннику с аватаркой Джона Бон Джови 1,5 млн рублей
Банк России: Телефонные мошенники стали активнее во втором квартале этого года
Мошенники могут получить доступ к личным данным через взлом публичного Wi-Fi
Александр Бойцов