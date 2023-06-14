Сбербанк предупредил россиян о новом приеме банковских мошенников

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Мошенники рассылают жертвам через мессенджер поддельные «удостоверения сотрудников банка»
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что мошенники в последнее время стали чаще отправлять россиянам через социальные сети поддельные документы, в том числе удостоверяющие личность банковских сотрудников. Об этом пишет РИА Новости.
Кузнецов в качестве примера привел «удостоверение о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка». При этом речь не идет о новой мошеннической схеме, обнаруживаются только различные формы старых схем, пояснил эксперт.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве мошенники обманули контр-адмирала Генштаба СССР почти на 2 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
«Один из способов, который используют злоумышленники, чтобы сделать обман более убедительным, — отправка клиенту через мессенджер поддельных документов», — цитирует агентство слова собеседника.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве мошенники обманули контр-адмирала Генштаба СССР почти на 2 миллиона рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян