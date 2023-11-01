Сбербанк устранил сбой в работе мобильного приложения

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Сбербанк сообщил об устранении сбоя в приложении, с которым столкнулись пользователи старых версий программы. Об этом сообщили в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбербанка жаловались на проблемы с входом в приложение Сбербанка. При открытии всплывала информация о том, что приложение временно не работает. Представитель банка сообщал, что неполадки устраняются.
Позднее в компании отметили, что проводились технические работы, в результате которых пользователи необновлённой версии приложения столкнулись с трудностями. В настоящее время все версии приложения работают в штатном режиме.
Напомним, что 31 октября Сбербанк сообщил по повышении ставки по рублёвым вкладам до 14% годовых.
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Позднее в компании отметили, что проводились технические работы, в результате которых пользователи необновлённой версии приложения столкнулись с трудностями. В настоящее время все версии приложения работают в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова