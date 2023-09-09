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Сбербанк вдвое увеличил срок действия карт «Мир»

09 сентября 2023, 11:04
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Сбербанк решил вдвое увеличить срок действия карт платежной системы «Мир». Теперь продлевать их нужно будет раз в 10 лет. Таким образом, срок действия карт «Мир» увеличен вдвое.

В беседе с РИА Новости первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил, что эмиссия дебетовых карт с новым сроком действия началась уже 1 сентября. Выпуск обновленных кредитных карт начнется 3 октября. Царев подчеркнул, что нововведение коснется всех дебетовых и кредитных карт платежной системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Если карта будет повреждена или деформирована, ее можно все также перевыпустить и поменять в любом отделении Сбербанка.

Практика показала, что карта сохраняет свою работоспособность долгие годы и является абсолютно износостойким продуктом. Поэтому было решено для удобства клиентов увеличить срок их действия, так как время их физической пригодности вполне позволяет это сделать, отметил зампред правления Сбербанка.

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#карта
#мир
#сбербанк
#клиент
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Стало известно уникальное завещание старца Зосимы украинцам
Игумен РПЦ Кирилл рассказал о предсмертном наказе старца Зосимы
09 сентября 2023, 09:28

Фото: Istock/Silent_GOS

Основатель Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР, старец Зосима был уверен, что Украина должна быть верна Русской православной церкви (РПЦ).
Об этом рассказал настоятель московского храма святителя Николая на Берсеневке, игумен РПЦ Кирилл, родившийся в Луганской области.

«Его завещание перед смертью прогремело очень мощно. Оно дало чёткую и ясную установку: строго держитесь Русской православной церкви — в ней спасение», - рассказал РИА Новости игумен Кирилл.

Напомним, старец Зосима похоронен в собственном монастыре, в Успенской Николо-Васильевской обители. Полгода назад село в Донецкой области, где расположен монастырь попало под обстрел. В результате погибли иеромонах и схимонахиня.

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#рпц
#обстрел
#украина
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Умер главный разработчик программы PowerPoint
WP: главный разработчик программы PowerPoint Деннис Остин умер в возрасте 76 лет
09 сентября 2023, 04:51

Фото: iStock/SergeyPankratov

Создатель популярной программы для создания презентаций PowerPoint Деннис Остин ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на его сына Майкла.
По информации издания, Деннис Остин скончался 1 сентября в своем доме в Лос-Альтосе, штат Калифорния. Причиной его смерти стал рак легких, который дал метастазы в мозг.

Деннис Остин и его коллега Роберт Гаскинс разработали программу PowerPoint в 1980-х годах, будучи сотрудниками компании Forethought. Позднее компания была приобретена Microsoft, и Остин продолжил руководить разработкой этой программы. Он вышел на пенсию в 1996 году.

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Вильфанд спрогнозировал, когда в Москве кончится климатическое лето
Вильфанд: климатическое лето в Москве продлится до 14 сентября
09 сентября 2023, 04:46

Фото: istockphoto.com/Smileus

Климатическое лето с дневными температурами до 24 градусов продолжится до 14 сентября, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
«С начала недели и до среды, с высокой вероятностью, мы ожидаем переменную облачность без осадков, при дневной температуре от 20 до 24 градусов и ночной температуре от 6 до 11 градусов. В четверг также сохранится приятная, похожая на августовскую, погода с температурой 17-22 градуса днем и слабым ветром», — сказал Вильфанд.
Согласно прогнозам синоптика, уже в пятницу, 22 сентября, ожидается кратковременный дождь, и температура днем снизится до 15-20 градусов. В конце недели возможно заметное похолодание.

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В московских аэропортах задержаны рейсы
Baza: в московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер», задержаны рейсы
09 сентября 2023, 03:46

Фото: iStock/anyaberkut

В московских аэропортах объявлен сигнал «Ковер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Также были задержаны несколько рейсов как на вылет, так и на прилет. Согласно информации от РИА Новости, в аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» как минимум 13 рейсов были задержаны, а четыре были отменены.

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#аэропорты
#новости
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В Госдуме предложили установить потолок цен на бензин
ЛДПР подготовила законопроект о предельно допустимой розничной цене на топливо
09 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/bizoo_n

Партия ЛДПР представила законопроект в Госдуму, который предлагает установить верхний предел цен на розничные продажи бензина. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с «Известиями».
Законопроект предлагает установить механизм определения максимально допустимых цен на топливо, которые не могут быть превышены при его продаже конечным потребителям. Глава думской фракции пояснил, что стоимость бензина оказывает влияние на конечные цены на большинство товаров и услуг, и увеличение цен на топливо приводит к значительному увеличению расходов населения.

Партия также отметила, что правительство стремилось удержать рост цен на бензин ниже уровня инфляции, однако в начале 2023 года стоимость топлива выросла на почти восемь процентов. Введение системы контроля цен поможет защитить экономические интересы граждан России и общества в целом, подчеркнули в партии.

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#топливо
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В нескольких округах Москвы временно изменится схема движения транспорта
В нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября изменится схема движения транспорта
09 сентября 2023, 01:40

Фото: istockphoto / Stanislav Sablin

Изменения в схеме движения транспорта ожидаются в нескольких округах Москвы 9 и 10 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню города. В соответствии с информацией, распространенной в телеграм-канале столичного департамента транспорта, временные перекрытия дорожных маршрутов будут связаны с праздничным концертом в «Лужниках», парадом трамваев и другими мероприятиями, проходящими в различных частях столицы.
9 сентября с 8.00 до окончания мероприятия будет закрыто движение на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. Также с 8.00 до 16.00 этого дня будут временно перекрыты улицы Молодежная и Березовая. В период с 12.00 до 22.00 10 сентября и с 15.00 до 22.00 10 сентября на улице Генерала Ермолова и в боковом проезде Кутузовского проспекта от дома 1, корпус А до дома 1, корпус Б по площади Победы будет ограничено движение.

Кроме того, 9 сентября с 18.00 до окончания мероприятия будут закрыты для движения Проектируемый проезд № 2309, улицы Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, переулок Хользунова, а также дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1. Также 10 сентября с 8.00 до 22.00 будет временно ограничено движение на Театральной улице. В местах ограничений движения будет временно недоступна парковка.

Также 9 сентября с 11.30 до 12.30 на участках Новомосковской улицы, улиц Валентины Леонтьевой и Сергея Эйзенштейна, а также на Останкинском, Продольном и 1-м Сельскохозяйственном проездах будет временное закрытие дорожного движения, продолжающееся не более 10 минут, в связи с проведением парада трамваев. Важно отметить, что маршруты трамваев в Медведково, к метро «Шоссе Энтузиастов» и в Новогиреево останутся неизменными.

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Умер актер из «Таинственного острова»
STV: умер актер из сериала «Таинственный остров» Джон Кэйрни
09 сентября 2023, 01:32

Фото: iStock/jorgeantonio

Шотландский актер Джон Кэйрни ушел из жизни в возрасте 93 лет, сообщили члены его семьи, информирует STV News. Джон Кэйрни был известен своей ролью Роберта Бернса в «Таинственном острове» и оставил яркий след в мире искусства.
Семья актера и писателя, который был уроженцем Глазго, описывает его как необычайно яркую личность и уникально талантливого исполнителя. Причины его ухода из жизни не раскрываются.

Джон Кэйрни получил актерское образование в Королевской шотландской академии музыки и драмы. Его наиболее известной ролью стала роль капитана Немо в канадском сериале «Таинственный остров», который был снят по одноименному роману Жюля Верна. Он также снимался в таких фильмах, как «Гибель Титаника» (1958), «Клеопатра» (1963), и «Ясон и аргонавты» (1963).

Джон Кэйрни оставил после себя жену, пятерых детей от первого брака, девять внуков и семерых правнуков.

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9 сентября: какие праздники в России и мире
09 сентября 2023, 00:04

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Знаменательные даты, именины, православные праздники – самое важное, что нужно знать о девятом сентября, читайте в материале «Радио 1».

Какие праздники отмечаются в России


День города Москва


9 и 10 сентября российская столица отмечает День рождения. По традиции, торжество затронет как центр города, так и окраины. Присоединиться к празднованию 876-летия столицы, смогут гости и жители города. Какие мероприятия будут проходить и какие стоит посетить, читайте в материале «Радио 1».

Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы
Патриарх Кирилл предложил перенести дату празднования Дня города Москвы

День изобретения новых привычек


История праздника неизвестна, однако, он многим успел полюбиться. Этот праздник для тех, кто хочет ввести в свою жизнь полезные привычки, но ждет для этого Новый год или понедельник. Самый идеальный день для этого – девятое сентября. Стоит детально продумать, что именно необходимо изменить в повседневной жизни и какие привычки стоит в нее внедрить.

Интересный факт: Наполеон Бонапарт славился  привычкой принимать ванну несколько раз в день, и даже в военные экспедиции брал с собой походную ванну. Полководец даже диктовал письма и принимал посетителей во время банных процедур.

Что празднуют в мире

Международный день красоты


В этот день по всему миру проходят фестивали, шоу, конкурсы среди стилистов и визажистов, а клиентам салонов и косметических магазинов предоставляются скидки. История праздника связана с деятельностью Международного комитета по эстетике и косметологии, который был учрежден вскоре после Второй мировой войны. В 1995 году впервые было озвучено предложение ввести праздник, который будет посвящен совершенству человеческого тела и красоте.

Всемирный день оказания первой медицинской помощи


Примечательно, что отношение к этому празднику имеют не только профессиональные медицинские работники и спасатели. Отметить всемирный день оказания первой медицинской помощи по праву может любой неравнодушный гражданин, который когда-либо помог спасти бесценную человеческую жизнь. Инициаторами введения праздника стали члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца.

Знаменательные события

День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя


В этот день в Крыму чтят память русских воинов, которые отдали жизни при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов. Военное противостояние между Россией и войсками Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалось с 1853 года по 1856 год.

Трагичные события


В ночь на 9 сентября 1999 года в доме №19 по улице Гурьянова на юго-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме. Жертвами теракта стали более 900 человек. Несколькими днями позже, был совершен подрыв еще одного многоквартирного дома, тогда погиб 121 человек. На месте трагедии, возведен храм-часовня.

Профессиональные праздники

День тестировщика


Для специалистов в сфере IT существует множество профессиональных праздников. Девятого сентября праздновать будут те, чья работа связана с проверкой компьютерных программ и оборудования. Поздравить стоить людей различных специальностей в сфере информационных технологий: инженеров, разработчиков и тех, кто занимается обслуживание сетей и компьютеров.
 

День дизайнера-графика 


Профессиональный праздник отмечают люди, которые создают привлекательные визуальные образы. Они могут работать в рекламных компаниях и создавать графические элементы, которые привлекают посетителей, покупателей, а также создавать логотипы для журналов, газет и социальных сетей.

В православии


День памяти преподобного Пимена Великого


Православные христиане девятого сентября чтят память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского. Согласно преданиям, в этот день на Руси было принято собирать ягоды. Хорошим предзнаменованием было то, что после пташек на деревьях оставалось много плодов. В таком случае, зима была теплой. Считалось, что ягоды рябины обладают целебными свойствами, поэтому их использовали в народной медицине для лечения различных недугов.

Именины

Девятого сентября именины у Анфисы, Пимена, Саввы, Владимира, Михаила, Александра, Дмитрия, Ивана, Степана

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В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки
В Петербурге выявили 34 случая отравления готовой едой из доставки на дом
08 сентября 2023, 23:35

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге было зарегистрировано тридцать четыре случая кишечной инфекции у людей, которые употребляли готовую кулинарную продукцию, заказанную с доставкой на дом у компании «Грин Бокс». Деятельность этой компании была приостановлена, сообщило городское управление Роспотребнадзора.
Учреждение начало проводить санитарно-эпидемиологические расследования по этому вопросу в связи с выявленными случаями острой кишечной инфекции. В ходе проверки производственных помещений компании «Грин Бокс» были обнаружены серьезные нарушения санитарных стандартов. Особое внимание уделено технологии приготовления блюд, а также соблюдению сроков годности продуктов и условий их хранения, которые, как подчеркнуто в сообщении Роспотребнадзора, были нарушены.

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