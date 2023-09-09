Сбербанк вдвое увеличил срок действия карт «Мир»

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Сбербанк решил вдвое увеличить срок действия карт платежной системы «Мир». Теперь продлевать их нужно будет раз в 10 лет. Таким образом, срок действия карт «Мир» увеличен вдвое.
Практика показала, что карта сохраняет свою работоспособность долгие годы и является абсолютно износостойким продуктом. Поэтому было решено для удобства клиентов увеличить срок их действия, так как время их физической пригодности вполне позволяет это сделать, отметил зампред правления Сбербанка.
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