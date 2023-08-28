Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение Севастопольского гарнизонного суда, который приговорил военнослужащего по контракту Данилу Чурюмова к пяти с половиной годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом информирует «Коммерсант».