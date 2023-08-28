Сбежавшего с автоматом из зоны СВО контрактника отправили в колонию

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Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил решение Севастопольского гарнизонного суда, который приговорил военнослужащего по контракту Данилу Чурюмова к пяти с половиной годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом информирует «Коммерсант».
Чурюмов пытался пройти через контрольно-пропускной пункт в Армянске в гражданском наряде, но был задержан и передан военной полиции. Первоначально Чурюмов оспаривал обвинения и приговор, но затем публично раскаялся, предложив продолжить службу после предоставления отпуска. Его адвокаты утверждали, что Чурюмов ушел из-за полученной травмы и нужды в уходе за больной матерью. Тем не менее, Южный окружной военный суд счел первоначальный приговор обоснованным и не изменил его.
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