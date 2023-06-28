Сбежавших от обстрелов жителей Белгородской области могут наказать за оставление животных

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Mash пишет, что покинувших Шебекино могут наказать за то, что они бросили животных
По данным Mash, в полицию и Госдуму поступили заявления от правозащитников о привлечении уехавших жителей Белгородской области к уголовной ответственности.
Юристы допускают, что сбежавших следует призвать вернуться и забрать питомцев. Тех, кто откажется это делать, предлагается привлечь к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении.
Правозащитники уверены, что Шебекино грозит тиф и чума из-за гибели животных в домах. Данные заболевания развиваются во время разложения трупов.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения питбуля на женщину в Москве. Пострадавшая пенсионерка с множественными ранами правого бедра, носа и левого плеча находится в больнице, при этом хозяин продолжает выгуливать собаку без намордника.
Юристы допускают, что сбежавших следует призвать вернуться и забрать питомцев. Тех, кто откажется это делать, предлагается привлечь к уголовной ответственности по статье о жестоком обращении.
Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено после нападения питбуля на женщину в Москве. Пострадавшая пенсионерка с множественными ранами правого бедра, носа и левого плеча находится в больнице, при этом хозяин продолжает выгуливать собаку без намордника.
Мария Фирсова