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Сбежавших украинок призвали вернуться на Родину, чтобы спасти ее

Bloomberg: Украину удастся спасти, только если туда вернутся все уехавшие женщины
24 июля 2023, 15:26

Фото: iStock/inewsistock

Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад, пишет агентство Bloomberg.

По данным, которые собрали аналитики агентства, отсутствие уехавших женщин обходится Украине в десять процентов ее ВВП. Киеву также не хватает 4,5 миллиона рабочих, чтобы восстановить разрушенную страну.

При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.

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#Украина
#Женщины
#ВВП
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На Крымском мосту приостановлено движение автомобилей
24 июля 2023, 15:36

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

На Крымском мосту временно приостановлено движение автотранспорта. Об этом сообщает оперативный Telegram-канал, созданный для информирования о ситуации на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - говорится в сообщении.

При этом о причинах приостановки автомобильного движения не сообщается. Это уже четвертый подобный случай за последние три дня. Ранее движение на Крымском мосту было перекрыто из-за воздушной тревоги. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал граждан РФ отказаться от съемок видео на Крымском мосту, чтобы у противника не было возможности использоваться подобные кадры в своих целях.

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#Крымский мост
#движение
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В России нашли способ сделать электросамокаты безопасными для всех участников движения
24 июля 2023, 15:35

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Эксперты в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, как сделать самокаты безопасными.
В настоящее время в Минпромторге активно обсуждается вопрос обязательной сертификации электросамокатов, именно она сможет обеспечить безопасность передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

В принятом ГОСТе прописано, что максимальная скорость электросамоката не должна превышать 25 км/ч. Это требование соблюдается на арендуемых СИМ, а вот личные устройства граждан обязательной сертификации пока не подлежат. А согласно статистике, именно частные СИМ пользуются большей популярностью, их продажи выросли на 43%.

Постоянно поступают предложения о полном запрете использования электросамокатов. Руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский предположил, что эта мера в итоге будет принята, аналогично Парижу, Копенгагену и Барселоне.

Однако председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил, что полный запрет электросамокатов не рассматривается, следует просто усилить контроль за их использованием.

Вероятнее всего, полного запрета на использование СИМ ожидать не стоит, поскольку в 2022 году в авариях с участием электрических средств передвижения погибли 19 человек, а в ДТП с автомобилями – 14 тыс. человек. При этом, запрещать пользование машинами никто не собирается.

Кроме того, в Москве начали проводить, эксперт в рамках которого электросамокаты подключат к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». Это позволит автоматически корректировать скорость, в зависимости от местонахождения устройства.

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#электросамокат
#СИМ
#законопроект
#Минпромторг
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Движение по Комсомольскому проспекту в Москве восстановили после атаки дронов
Дептранс: Движение по Комсомольскому проспекту полностью восстановили
24 июля 2023, 15:34

Фото: iStock/LARISA DUKA

Движение по Комсомольскому проспекту в Москве полностью восстановлено после атаки украинских дронов, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Дептранс, накануне, сообщил о перекрытии автомобильного движения по Комсомольскому проспекту. ​Введенная мера была обусловлена соображениями безопасности. В настоящее время движение полностью восстановлено. 

​Киевский режим, минувшей ночью, осуществил попытку атаки ​БПЛА объектов в Москве. Удары дронов пришлись по двум нежилым зданиям столицы, об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 

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#Москва
#движение
#Дептранс
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Проекты благоустройства территорий в Истре и Дубне отмечены благодарственными письмами
24 июля 2023, 15:01

Фото: istockphoto / bbsferrari

Две территории — в Истре и в Дубне, были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023), две территории — в Истре и в Дубне, были отмечены благодарственными письмами министра «За качественную проработку».
«Будем заявляться на следующий конкурс с этими проектами. Они имеют очень большой потенциал. Я уверен, что в следующем конкурсе мы победу одержим», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
На Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (2023) были заявлены: центральная площадь в Истре и значимая территория в Дубне. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
#Истра
#Дубна
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Больше половины россиян признались, что прокрастинируют на работе
Опрос: 70% банковских работников откладывают рабочие дела на потом
24 июля 2023, 14:43

Фото: IStock/fizkes

Большая половина россиян откладывает рабочие задачи и дела из-за усталости. При этом, чаще всего от прокрастинации страдают сотрудники банковской сферы, рассказали «Радио 1» специалисты Авито Работы.
Согласно опросу, 80% россиян ответили, что стараются выполнять рабочие задачи качественно и в срок, несмотря на усталость и внешние факторы. При этом, 55% респондентов заметили, что откладывают работу на потом. 40% из них заметили, что это приводило к проблемам.

При этом, к прокрастинации больше всего склонны жители Санкт-Петербурга и Южного федерального округа, — в этих регионах 60% сотрудников откладывает рабочие дела на потом. Меньше всего прокрастинации в городах с населением до 100 тысяч человек и в Уральском федеральном округе.

Лидерами по «откладыванию дел» стали сотрудники банковской сферы (70%), административной работы (64%), юриспруденции (61%), фитнеса и салонов красоты (61%), а также сферы строительства и недвижимости (60%).

Реже прокрастинация встречается среди сотрудников онлайн-торговли. Наиболее ответственно относятся к работе даже в состоянии усталости госслужащие и представители НКО (86%), бухгалтеры и финансисты (85%).

При этом, более устойчивыми к усталости оказались представители старшего поколения. В группах 45–54 и 55–64 лет таких набралось 84 и 83% соответственно. 

В разрезе профессий наименьшую готовность следить за качеством работы в состоянии усталости показал домашний персонал (70%), а также специалисты, связанные с ИТ (77%). 

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#работа
#опрос
#прокрастинация
#Авито Работа
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РЖД: Услугой отправки животных воспользовались уже более 20 тысяч раз
24 июля 2023, 14:41

Фото: iStock/Lightspruch

Более 140 тыс. домашних животных перевезли на поездах без сопровождения хозяев благодаря услуге от РЖД. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
Возможность отправить домашнее животное в другой город появилась в 2018 году. Эта услуга очень востребована и продолжает набирать популярность. За первое полугодие текущего года было совершено более 20 тыс. поездок. Это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года, передаёт данные сообщения Агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе также уточнили, что чаще всего отправляют собак и кошек. Однако бывают и более экзотические животные. Так, например, в этом году перевезли улиток, павлина, игуану, шиншилл и других зверей. Во время поездки за каждым животным тщательно присматривают проводники поезда.

Оформить такую услугу можно в специализированных багажных кассах.

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#РЖД
#животные
#услуги
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В Подмосковье после благоустройства откроются 4 территории
24 июля 2023, 14:40

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

В ближайшее время жители Пущино, Каширы, Серпухова и Вереи смогут гулять по обновленным территориям.
Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал, что 4 территории региона скоро откроются после благоустройства. 
«4 территории, которые в ближайшее время мы открываем. Это Пущино в будущие выходные. Кашира и Серпухов в середине августа мы завершаем. Наро-Фоминск к 1 сентября», — отметил министр благоустройства Михаил Хайкин в ходе своего доклада на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Территория «Таблетки» в городском округе Пущино. Площадь благоустройства составила 3 га. Открытие планируется на следующие выходные. 


Участок набережной реки Ока в городском округе Кашира. Площадь благоустройства составила 7 га. Открытие намечается на середину августа. 
 
 
Набережная реки Нара в городском округе Серпухов. Площадь благоустройства составила 6,5 га. Открытие намечается на середину августа. 


Пешеходная зона в городе Верея. Площадь благоустройства составила 1,8 га. ​Территорию откроют к 1 сентября. 

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#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВКС
#совещание
#Михаил Хайкин
#благоустройство
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Балицкий раскрыл безопасный маршрут через новые регионы РФ
Балицкий призвал водителей не сворачивать с дороги, следуя через новые регионы
24 июля 2023, 14:27

Фото: kremlin.ru

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий призвал водителей быть крайне осторожными, следуя по маршруту через новые регионы России, в эфире телеканала «Россия 24».
«При следовании по маршруту (водителям) напрямую ничего не угрожает. По маршруту следования стоит наша армия, дорога безопасна, но надо помнить о мерах предосторожности, чтобы не попасть в сложную ситуацию», - прокомментировал ситуацию Балицкий.  

Говоря о том, чего делать явно не стоит, глава региона призвал водителей не съезжать на развилки, не останавливаться на дороге в темное время суток и не посещать города, которые расположены на северо-западе (именно там пролегает линия боевого соприкосновения).  

Балицкий подчеркнул, что дорога через новые регионы сейчас находится в отличном состоянии. По всей протяженности трассы установлены АЗС, банкоматы, дежурят волонтеры и военные.  

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#Балийцкий
#Запорожская область
#Маршрут через новые регионы РФ
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Эксперт из Китая Вэй Кэ объяснил причину экстремальной жары в мире
24 июля 2023, 14:24

Фото: istockphoto/lamyai

В этом году рекордно высокие температуры фиксируются во многих уголках планеты. Причины такой экстремальной жары назвал младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ.
Из-за сухой и ненормально жаркой погоды в некоторых регионах мира ограничивают потребление воды. Активное использование кондиционеров привело к увеличению расходования электричества, передает РИА Новости. Метеорологическое управление КНР сообщило, что рекордно высокая июльская температура за все время наблюдений в Китае была зафиксирована в Синьцзян-Уйгурском автономном районе: 52,2 градуса Цельсия. Предыдущий показатель 2017 года оказался перекрыт сразу на 1,6 градуса.

Вэй Кэ считает, что возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочными синоптическими явлениями, но и долгосрочным глобальным процессом потепления климата. Процессы потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние мировые показатели, что приводит к увеличению частоты и интенсивности возникновения экстремально высоких температур, заключил ученый.

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#китай
#эксперт
#температура
#жара
#потепление
#климат
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