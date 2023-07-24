Сбежавших украинок призвали вернуться на Родину, чтобы спасти ее

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Украина нуждается в том, чтобы покинувшие ее женщины, вернулись назад, пишет агентство Bloomberg.
При этом, в Bloomberg пообщались с некоторыми женщинами, покинувшими страну, и выяснили, что домой они совсем не торопятся. Большинство из них заявляют, что совершенно комфортно чувствуют себя в европейских странах.
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