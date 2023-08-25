Сбившая насмерть троих детей в Москве, вышла по УДО через два года

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Женщина, которая в 2021 году сбила троих детей в московском районе Солнцево, вышла на свободу по УДО. Соответствующая информация размещена на сайте исправительного учреждения.
На следствии девушка заявляла, что уснула. Башкирова была помещена в СИЗО. Суд приговорил ее к пяти годам колонии поселения. Спустя два года, женщина вышла на свободу по УДО.
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