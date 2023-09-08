Сборная Московской области заняла 2 место на Всероссийском Чемпионате

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области
В XVI Всероссийском Чемпионате принимали участие 8 команд, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.
Соревнования длились в течение 4 дней. Участники показали в рамках состязаний уровень своей теоретической подготовки, знание нормативно-правовой базы, умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим на воде, навыки управления маломерными судами.
По итогам чемпионата команда Подмосковья заняла второе место.
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