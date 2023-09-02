СБУ обвинила украинского олигарха Коломойского в мошенничестве

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения миллиардеру Игорю Коломойскому по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.
О задержании миллиардера пока не сообщается. В СБУ уточнили, что досудебное расследование дела Коломойского продолжается под руководством офиса Генерального прокурора Украины.
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