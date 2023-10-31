СБУ угрожает российской певице Юлии Чичериной пожизненным заключением

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую рок-исполнительницу Юлию Чичерину в совершении новых преступлений, за что ей грозит пожизненное заключение. Информация следует из сообщения СБУ.
Напомним, что в марте 2022 года, через месяц после начала специальной военной операции на Украине, генпрокуратура страны завела уголовное дело в отношении Чичериной. Дело было возбуждено по факту посягательства на территориальную целостность Украины и надругательства над её государственными символами.
В настоящее время СБУ обнаружила новые преступления по статьям уголовного кодекса Украины о «незаконном пересечении государственной границы» страны, о «пропаганде войны», об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины и возвеличивании её участников».
По сообщению СБУ, за это российской певице грозит пожизненное лишение свободы.
Отмечается, что поводом для возбуждения новых уголовных дел стало видео на YouTube-канале Чичериной, где она призывает украинских военных сдаться в плен, а также проведение концертов на территории новых регионов России.
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В настоящее время СБУ обнаружила новые преступления по статьям уголовного кодекса Украины о «незаконном пересечении государственной границы» страны, о «пропаганде войны», об «оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии РФ против Украины и возвеличивании её участников».
Отмечается, что поводом для возбуждения новых уголовных дел стало видео на YouTube-канале Чичериной, где она призывает украинских военных сдаться в плен, а также проведение концертов на территории новых регионов России.
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Анастасия Чинкова