Щёлковский завод поможет подключить к интернету рыболовные суда

Фото: сайт администрации г. о. Щёлково
Широкополосный доступ в интернет через российскую спутниковую группировку «Ямал» стал доступен рыбакам летом прошлого года. В ближайшее время компания оснастит наземную инфраструктуру в Щёлкове тремя мультисервисными платформами. В результате будет налажена бесшовная зона связи от нидерландского Роттердама до южнокорейского Пуссана, включая Северный морской путь.
Цель проекта – к октябрю добиться максимальной пропускной способности спутниковых каналов. «С помощью нашего предприятия космических аппаратов улучшатся условия труда рыбаков на всей России. Мы гордимся этим проектом и будем поддерживать аналогичные по масштабу», – пообещал глава городского округа Андрей Булгаков.Завершить модернизацию планируется в октябре этого года.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман объяснил «Радио 1», почему России не подходит китайская модель интернета.