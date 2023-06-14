Щёлковский завод поможет подключить к интернету рыболовные суда





Цель проекта – к октябрю добиться максимальной пропускной способности спутниковых каналов. «С помощью нашего предприятия космических аппаратов улучшатся условия труда рыбаков на всей России. Мы гордимся этим проектом и будем поддерживать аналогичные по масштабу», – пообещал глава городского округа Андрей Булгаков.

объяснил

Российские рыболовные суда подключают к интернету при содействии завода из Щёлкова. Модернизацию завода проведёт компания «Газпром космические системы», говорится на сайте администрации муниципалитета.Широкополосный доступ в интернет через российскую спутниковую группировку «Ямал» стал доступен рыбакам летом прошлого года. В ближайшее время компания оснастит наземную инфраструктуру в Щёлкове тремя мультисервисными платформами. В результате будет налажена бесшовная зона связи от нидерландского Роттердама до южнокорейского Пуссана, включая Северный морской путь.Завершить модернизацию планируется в октябре этого года.Ранее депутат Госдумы, почему России не подходит китайская модель интернета.