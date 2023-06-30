Счетная палата обнаружила дефицит педиатров в российских регионах

Фото: Фотобанк Московской области
Нехватка детских врачей узкой специализации выявлена по итогам 2022 года в государственных учреждениях здравоохранения России
По итогам 2022 года в государственных медицинских учреждениях России был обнаружен дефицит детских врачей узкой специализации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исполняющую обязанности председателя Счетной палаты Галину Изотову.
«Ведомости» также упоминают данные Росстата, согласно которым в 2021 году в стране было занято 61,9 тысячи педиатров. В различных регионах особенно не хватает детских неврологов, эндокринологов и кардиологов. Счетная палата указывает, что проблема недостатка специалистов сохраняется уже на протяжении пяти лет.
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«Проведенный Счетной палатой аудит детской медицинской системы за 2022 год выявил несоответствие числа специалистов потребностям в педиатрических услугах в России. Конкретно, в государственной сфере здравоохранения присутствует нехватка детских врачей с узкой специализацией», — заявила Галина Изотова.
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