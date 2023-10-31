Счетная палата Украины: Минобороны украло миллионы долларов с еды для солдат ВСУ

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Украинская счётная палата подтвердила, что Минобороны страны разворовало миллионы долларов, предназначенные для приобретения продуктов питания для ВСУ. Об этом сообщает ТСН.
«Счетная палата подтвердила, что в Минобороны разворовывали миллиарды гривен на еде для солдат. В отчете говорится, что, объявив о закупках услуг питания на 2023 год, Минобороны не осуществляло мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания», — пишет телеканал в своём Телеграм-канале.
Уточняется, что согласно отчёту оплата поставленных продуктов питания для украинских солдат произошла на основании заключенных допсоглашений, где цены после публикации расследования были уменьшены.
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