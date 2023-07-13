Счетная палата уличила чиновников в подгонке целевых показателей госпрограмм

Фото: iStock/Atstock Productions
По мнению аудиторов, чиновники зачастую снижали KPI менее чем за месяц до отчетной даты, то есть позже 1 декабря 2022 года. А из некоторых госпрограмм в последний момент исключали некоторые показатели или мероприятия, которых не достигли или не провели.
В частности, Минэкономразвития занижало прогнозные значения в программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В Минфине корректировали KPI в программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».
Изменения KPI после 1 декабря зафиксировали в госпрограммах «Информационное общество», «Развитие лесного хозяйства», «Юстиция».
Читайте также:
Счетная палата обнаружила у Минкульта неэффективные расходы на шесть млрд рублей
Счетная палата нашла в российском бюджете миллиарды рублей неизвестного происхождения
Счетная палата обнаружила дефицит педиатров в российских регионах