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Счетная палата уличила чиновников в подгонке целевых показателей госпрограмм

13 июля 2023, 12:55

Фото: iStock/Atstock Productions

Счетная палата уличила органы власти, которые курировали госпрограммы, в том, что они занимались подгонкой целевых показателей под фактические результаты.
Об это пишет РБК, ссылаясь на отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за 2022 год.

По мнению аудиторов, чиновники зачастую снижали KPI менее чем за месяц до отчетной даты, то есть позже 1 декабря 2022 года. А из некоторых госпрограмм в последний момент исключали некоторые показатели или мероприятия, которых не достигли или не провели.


В итоге в отчетности фактические значения значительно превышали плановые. Государственные служащие сделали так, что почти треть всех выполненных показателей оказалась перевыполнена на 25%. Таким же образом ведомства действовали и выполняя нацпроекты.

В частности, Минэкономразвития занижало прогнозные значения в программе «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В Минфине корректировали KPI в программе «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».

Изменения KPI после 1 декабря зафиксировали в госпрограммах «Информационное общество», «Развитие лесного хозяйства», «Юстиция».

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#Счетная палата
#чиновники
#KPI
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В РЖД объяснили, почему не перешли полностью на онлайн-продажу билетов
13 июля 2023, 13:39

Фото: iStock/uskarp

Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин сообщил, что компания готова продавать онлайн сто процентов билетов, однако есть такие пассажиры, которые к этому не готовы. Об этом Чаркин сообщил в рамках Форума будущих технологий.
«И мы обязаны уметь предоставлять абсолютно всем категориям граждан наши сервисы, именно поэтому, да, мы не 100% сейчас оцифровываем», — заявил замгендиректора РЖД.

Чаркин отметил, что в 2022 году компания РЖД продавала 63% билетов на поезда дальнего следования в онлайн-формате. Сообщается, что в 2023 году показатель вырос на тринадцать процентов и на данный момент составляет 76%.

Напомним, Форум будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир» впервые проходит в России 9–14 июля.

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#РЖД
#билеты
#Форум будущих технологий
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Политолог Орлов предложил создать единый федеральный номер для аварийных служб ЖКХ
13 июля 2023, 13:36

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой сделать единый федеральный короткий номер для вызова аварийных коммунальных служб.
Он пояснил, что сегодня такой номер отсутствует, а между тем не каждый гражданин может легко запомнить или найти телефон аварийных служб ЖКХ в случае экстренной ситуации, что влечёт для людей существенные материальные и имущественные потери.

«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности создания в РФ единого универсального короткого номера для вызова аварийных коммунальных служб», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минстроя Ирека Файзуллина.

До этого Антон Орлов предлагал повысить размеры долговых обязательств, запрещающих выезд из России, поскольку существующие сейчас суммы долга создают значительные трудности как для миллионов граждан, так и для судебных приставов и пограничных служб.

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#ЖКХ
#службы
#номер
#инициатива
#общество
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В Министерстве просвещения РФ анонсировали создание портала психологической помощи для школьников
13 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/grinvalds

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, платформа позволит школьникам рассказать специалистам о проблемах, которыми дети не могут поделиться с близкими.
«Зачастую нужен внешний человек, с кем можно поделиться той или иной проблемой. Потому что, если проблемой не поделиться, она потом накапливается и может проявиться деструктивно», —объяснил Сергей Кравцов. Его слова передаёт ТАСС.
Портал начнет работать в конце лета. Консультации будут проходить в закрытом режиме.

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#психолог
#школа
#школьники
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Госдума во II чтении приняла законопроект о запрете смены пола
13 июля 2023, 13:29

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Госдума поддержала поправку к законопроекту о запрете смены пола, согласно которой брак считается аннулированным, если один из супругов сменил пол.
В соответствии с поправкой, операции по смене пола могут быть разрешены законодательством только по медицинским показаниям. 

Врачебная комиссия утвердит перечень аномалий, которые будут предусматривать смену пола. После принятия законопроекта в I чтении, в него был внесен ряд поправок, одобренных комитетом Госдумы по охране здоровья. В соответствии с дополнениями, граждане, сменившие половую принадлежность, будут лишены права усыновления детей. Также, будет аннулирован брак, в случае, если один из супругов сменил пол.

Окончательное чтение проекта пройдет 14 июля. 

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#Госдума
#законопроект
#смена пола
#Россия
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СК потребовал ареста подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого в Краснодаре
13 июля 2023, 13:13

Фото: iStock/Sergei Telenkov

СК РФ требует взять под стражу Сергея Денисенко, который подозревается в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара и экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого.
В ведомстве сообщили, что подозреваемый в убийстве полностью признал свою вину. Денисенко сообщил, что действовал по указанию украинских кураторов. 

Сотрудники СК РФ заявили ходатайство об аресте подозреваемого. 

Ржицкий был убит 10 июля во время утренней пробежки. Денисенко следил за жертвой с декабря 2022 года. После совершения преступления, Денисенко намеревался покинуть Россию. 

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#СК РФ
#арест
#убийство
#Краснодар
#Ржицкий
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В Москве уменьшилось количество арендного жилья
13 июля 2023, 13:07

Фото: istockphoto.com/Davizro

За год предложение в Москве уменьшилось количество квартир в аренду в массовом сегменте на 31%.
Отмечается, что это связано с повышенным спросом на квартиры эконом-класса, а также с самой низкой ставкой на рынке. Как передают «Дни.ру», в сегменте квартир класса «эконом» со ставкой ниже 25 тыс. рублей в месяц спрос превышает предложение в два раза. При этом, таких лотов приходится лишь 2,3% от всего арендного жилья в столице.

Вместе с тем, комитет госстроительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор) разрешил строительство 304 объектов общей площадью около 7 млн кв. м в период с января по июнь этого года.

«По итогам I полугодия 2023 года специалисты Мосгосстройнадзора выдали разрешения на строительство 304 капитальных объектов общей площадью свыше 7 млн кв. м. В том числе застройщики получили 108 разрешений, позволяющие возвести 4,96 млн кв. м жилой недвижимости», — приводит АГН «Москва» комментарий главы комитета Игоря Войстратенко.

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#недвижимость
#аренда
#Москва
#жильё
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Педагоги из Балашихи стали победителями международного конкурса
13 июля 2023, 12:59

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

20 молодых педагогов Балашихи стали победителями I степени социально-значимого международного конкурсного проекта профессионального педагогического журнала «Учитель»

Главной целью конкурса было активизировать внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и восстановить традиции отечественного образования, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве дополнили, что вжурнале конкурса опубликовали 21 научную статью, написанную молодыми педагогами о традициях, ценностях и практиках Центра наставнической деятельности и работы с молодыми специалистами МБУ ДПО «Учебно-методический центр».

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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#Педагог
#учитель
#победитель
#конкурс
#Балашиха
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Центр реабилитации слуха и речи оборудуют в «Недвижимости за 1 рубль»
13 июля 2023, 12:30

Фото: пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

Компания «Тоша и Ко» стала участником подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль». Инвестор получил в льготную аренду здание во Фрязино для организации деятельности Центра реабилитации слуха и речи.

Реализация Центра реабилитации слуха и речи принесет округу дополнительных 30 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Инвестиции компании «Тоша и Ко» в реализацию проекта составят 60 миллионов рублей.  

«В соответствии с условиями программы «Недвижимость за 1 рубль» инвестор проведет комплекс ремонтно-строительных работ по реконструкции полученного здания. Работы планируется начать уже в следующем месяце. Сам центр откроется в 2025 году», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В Московской области запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым. В рамках этой программы можно взять недвижимость для бизнеса по льготной арендной ставке.

Здание, переданное под реализацию Центра слуха и речи не использовалось порядка 5 лет, ранее там находилась Налоговая инспекция. 

«В новом здании Центра реабилитацию единовременно смогут проходить до 45 детей в неделю, а это более двух тысяч курсов в год. И что очень важно, сократится время ожидания реабилитации, а также появится возможность амбулаторных занятий для пациентов, проживающих во Фрязино и близлежащих округах Подмосковья», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На инвестиционную карту Московской области на сегодняшний день внесено порядка 230 объектов недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за 1 рубль". В дальнейшем этот перечень будет постоянно пополняться и актуализироваться. Для того, чтобы получить помещение по символичной цене, необходимо выбрать объект на интерактивной карте и собрать необходимые документы.

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#Недвижимость за 1 рубль
#меры поддержки
#строительство
#льготная аренда
#Центр реабилитации
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В России прогнозируется дефицит лекарств для животных
13 июля 2023, 12:28

Фото: Минсельхозпрод МО

К дефициту зарубежных лекарств для домашних животных может привести ужесточение правил ввода в оборот ветеринарных препаратов. В данный момент новым условиям соответствуют только 19 из 127 импортных лекарств.
Об этом сообщает «Коммерсантъ», со ссылкой на Ассоциацию ветеринарных фармацевтических производителей.
 
По данным экспертов, с 1 сентября хозяева питомцев могут остаться без кардиологических и стоматологических препаратов, антибактериальных спреев, вакцин и других современных лекарств для животных.
 
Для допуска этих препаратов к продаже будет необходимо представить в Россельхознадзор документ о качестве и подтверждение соответствия требованиям GMP. Вакцины будут обязаны проходить испытания в аккредитованных лабораториях.

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