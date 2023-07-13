Счетная палата уличила чиновников в подгонке целевых показателей госпрограмм

Компания «Тоша и Ко» стала участником подмосковной программы «Недвижимость за 1 рубль». Инвестор получил в льготную аренду здание во Фрязино для организации деятельности Центра реабилитации слуха и речи.

Реализация Центра реабилитации слуха и речи принесет округу дополнительных 30 новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В соответствии с условиями программы «Недвижимость за 1 рубль» инвестор проведет комплекс ремонтно-строительных работ по реконструкции полученного здания. Работы планируется начать уже в следующем месяце. Сам центр откроется в 2025 году», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиции компании «Тоша и Ко» в реализацию проекта составят 60 миллионов рублей.

В Московской области запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым. В рамках этой программы можно взять недвижимость для бизнеса по льготной арендной ставке.



Здание, переданное под реализацию Центра слуха и речи не использовалось порядка 5 лет, ранее там находилась Налоговая инспекция.

«В новом здании Центра реабилитацию единовременно смогут проходить до 45 детей в неделю, а это более двух тысяч курсов в год. И что очень важно, сократится время ожидания реабилитации, а также появится возможность амбулаторных занятий для пациентов, проживающих во Фрязино и близлежащих округах Подмосковья», — сообщила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На инвестиционную карту Московской области на сегодняшний день внесено порядка 230 объектов недвижимости, доступных по программе "Недвижимость за 1 рубль". В дальнейшем этот перечень будет постоянно пополняться и актуализироваться. Для того, чтобы получить помещение по символичной цене, необходимо выбрать объект на интерактивной карте и собрать необходимые документы.