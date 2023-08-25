SCMP: Китайские ученые проводят испытания самой мощной в мире электромагнитной пушки

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Ученые из КНР в настоящее время проводят испытания новейшей и самой мощной в мире электромагнитной пушки. Она способна разогнать снаряд весом 124 килограмма до скорости 700 километров в час всего за 0,05 секунды.
Один из разработчиков, профессор Инженерного университета ВМС Национально-освободительной армии Китая уверен, что такая система способна изменить сам подход к ведению войн, открывая новые перспективы в области военных технологий. Пушка способна стать новым оружием, которое изменит современные методы, используемые армиями и полководцами. Китайские ученые продолжают доработку новой системы, чтобы сделать ее еще более совершенной и эффективной.
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Александр Бойцов