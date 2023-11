Сдал МиГ-25 и отрекся от семьи: что стало с советским пилотом, угнавшим истребитель

Как Беленко угнал советский самолёт





Новая семья Беленко в США

В США умер летчик Беленко, угнавший МиГ-25 из СССР в Японию

Ущерб СССР из-за угнанного Беленко самолёта

Летчик Виктор Беленко вылетел с аэродрома Приморского края 6 сентября 1976 года для отработки учебного упражнения на МиГ-25. Спустя час самолет под его управлением пересек советско-японскую границу. Пилот совершил посадку на острове Хоккайдо, после чего появилась информация, что летчик был вывезен в США.В МИД СССР настаивали, что посадка на территории японского государства была вынужденной, а отправка пилота в США произошла против его воли. Расследование, проведенное по факту угона советского самолета, не нашло доказательств того, что Беленко был завербован.Однако вскоре после побега в США, пилот получил американское гражданство. Он был вынужден постоянно менять места проживания и взял фамилию Шмидт. После окончания холодной войны лётчик-предатель вновь стал Беляевым и начал появляться на публике.США смогли изучить новейший самолёт, ознакомиться с его оборудованием и приобрести навыки управления. Кроме того, Беленко читал лекции в военных учебных заведениях США, консультировал американских специалистов по вопросам авиастроительства и рассказывал властям о советской авиации.Позже пилот назвал свой поступок «политическим», чем опроверг версию насильственного вывоза за границу.Оказалось, что Беленко сымитировал аварию и отправился в Японию добровольно. Передав истребитель властям страны, он попросил политического убежища в США. Военная коллегия Верховного суда СССР заочно приговорила за измену Родине к расстрелу.До побега в США у Беленко была семья: супруга и сын. Лётчик не рассказывал близким о своих планах, и позже его жена сообщала, что причины его поступка ей не понятны. В США Беленко женился во второй раз. В браке с американской у бывшего пилота родились двое сыновей. Союз был недолгим, и вскоре Беленко разошелся с женой.С сыновьями он поддерживал связь и заверял, что информация о его первом сыне — результат «советской пропаганды» и он никогда не был женат прежде.Бывший советский летчик умер 24 сентября, однако американские издания не спешили сообщать о его кончине. По информации The Washington Post, Беленко последние годы провел в доме престарелых, где его навещали сыновья. В некрологе, посвященном советскому предателю, было указано, что смерть летчика наступила после продолжительной болезни. Авторы статьи назвали пилота мужественным и отметили, что он посвятил жизнь служению «избранной стране».Поминальная служба проведена не была.Наибольший ущерб был нанесен системе распознавания самолетов в воздушном пространстве, которую пришлось полностью менять. По официальным данным, убытки составили более двух миллиардов советских рублей. После изучения самолета, США получили полную информацию о его функциях, характеристиках, боевых возможностях. Прежде такая информация была засекреченной.Авиационных конструкторов Японии истребитель поразил рекордами высоты и скоростью. Специалисты также были удивлены тем, что корпус МиГа-25 был изготовлен из стали, вопреки убеждениям о том, что для его производства используется титан. Позже американское издание The New York Times писало, что «МиГ-25 был тем оружием, которого Запад давно боялся».