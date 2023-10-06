Сейчас им нужны трупы: Адвокат Захидов объяснил, почему России важен закон о «сталкинге»

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«В гражданском праве есть такой пробел. Когда ещё ничего не случилось, но человек просит о помощи, а правоохранительные органы только разводят руками, потому что им нужна уголовная составляющая. Это либо труп, либо какие-то насильственные действия: изнасилование, грабёж, побои и так далее», — отметил Алишер Захидов.
«Возможно, будут внесены нормы в Гражданский и Уголовный кодекс. То есть, например, за неоднократное привлечение к гражданской ответственности, — штрафам, — скорее всего, его будут привлекать уже к уголовной ответственности», — заметил Алишер Захидов.Читайте также:
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