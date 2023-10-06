Радио1
Главная / Новости / Общество/ Сейчас им нужны трупы: Адвокат Захидов объяснил, почему России важен закон о «сталкинге»

Сейчас им нужны трупы: Адвокат Захидов объяснил, почему России важен закон о «сталкинге»

Адвокат Захидов объяснил, как будет работать закон о запрете на приближение
06 октября 2023, 15:39
Фото: IStock/tanawit sabprasan

Фото: IStock/tanawit sabprasan

В России могут ввести норму, которая позволит судам устанавливать запрет для россиянина приближаться к потерпевшему. Законопроект разработали и уже внесли в Госдуму депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Они предлагают добавить в Гражданский кодекс новую статью 14.1 — «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином». Подобный закон в РФ пытались принять многие годы.
Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил, что при уголовной составляющей дела суд может наложить запретит на определённые действия человеку в качестве меры пресечения. Например, не посещать определённые территории, не пользоваться интернетом, не ездить на машине. Если дело административное, то запретить что-либо судья не может, отметил он в беседе с «Радио 1».
«В гражданском праве есть такой пробел. Когда ещё ничего не случилось, но человек просит о помощи, а правоохранительные органы только разводят руками, потому что им нужна уголовная составляющая. Это либо труп, либо какие-то насильственные действия: изнасилование, грабёж, побои и так далее», — отметил Алишер Захидов.

Сталкингом называют навязчивое внимание к другому человеку, слежку, угрозы и приставания. Жертвы преследования испытывают не просто дискомфорт, а страх. Именно это считают отличительной чертой сталкинга. В некоторых западных странах, например Великобритании и США, сталкинг считают уголовным преступлением. По мнению эксперта, в в России по этой части могут ввести штрафы. Впоследствии человека, вероятно, смогут привлечь к уголовной ответственности.
«Возможно, будут внесены нормы в Гражданский и Уголовный кодекс. То есть, например, за неоднократное привлечение к гражданской ответственности, — штрафам, — скорее всего, его будут привлекать уже к уголовной ответственности», — заметил Алишер Захидов.
Читайте также:

В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах

Новый Закон о гражданстве РФ вступит в силу в октябре

Политолог Шабров объяснил поправки по повышению доступности выборов президента
#суд
#дело
#адвокат
#человек
#меры
#штрафы
#изнасилование
#люди
Читайте нас в
ВКС пресекли попытку нарушение госграницы РФ американским военным самолетом
06 октября 2023, 16:19

Фото: iStock/Airubon

Российский истребитель МиГ-31 пресек попытку нарушения Государственной границы РФ, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, 6 октября над акваторией Норвежского моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе России. Навстречу летательному объекту был поднял российский истребитель Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

«При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от Государственной границы Российской Федерации. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», - прокомментировали ситуацию в Минобороны.

Отмечается, что круживший у Государственной границе самолет был распознан как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

Читайте также: 

Вертолет Ка-29 уничтожил украинский катер, следовавший в направлении Крыма

РИА Новости: Комплексы РЭБ оптимизируют для борьбы с истребителями НАТО F-16

Reuters: Испания предложила ВСУ шесть систем ПВО HAWK для защиты поставок зерна
#самолет
#сша
#нарушения
#минобороны
#граница
#вкс
#россия
Читайте нас в
Родительская суббота 7 октября 2023: как поминать, что нельзя делать
06 октября 2023, 15:57

Фото: iStock/worldwidephotoweb

Седьмого октября православные христиане встречают Покровскую родительскую субботу, которая проходит накануне большого церковного праздника – Покрова Пресвятой Богородицы. Редакция «Радио 1» расскажет об истории памятной даты, традициях и обычаях.

Когда родительская суббота в октябре 2023


В этом году родительская суббота выпадает на 7 октября. В этот день принято чтить память усопших предков. В древние времена праздник назывался «субботой душ». Дата торжества сдвигается каждый год, однако всегда приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы. 

История праздника родительская суббота


Покровская родительская суббота стала поминальным днем всех погибших во времена Ивана Грозного. В сражениях под Казанью в 1552 году полегло несколько тысяч воинов. Святитель Ермоген обратился к патриарху Иову с просьбой установить такой день поминальным. 

В субботу, перед событием, которое считается одним из главных в православной церкви, вспоминают усопших. Их имена звучат во время молебнов в храмах, их поминают дома. Родственники в это время бывают на могилах.

Традиции Покровской родительской субботы


Родственники умерших посещают в канун Покрова Пресвятой Богородицы их могилы. Ранним утром в церквях проходят поминальные службы. Верующие посещают богослужения, пишут поминальные записки. Во время службы принято вспоминать об усопших, прежде всего, о родителях. Приходить в храмы принято с угощениями. В этот день в церкви приносят овощи, выпечку, кутью. Для поминального обеда продукты отдают нуждающимся. 

 

Что можно делать в Покровскую родительскую субботу


Накануне Покрова Пресвятой Богородицы принято посещать могилки умерших. Места упокоения родственников прибирают, обновляют венки. Устраивать трапезу на кладбище не принято, но у могил можно оставить освещенные в церкви продукты. В этот день в кругу близких принято вспоминать усопших. В родительскую субботу не принято отказывать в помощи людям. Помочь можно нуждающимся не только финансово, но и выполнить какую-либо просьбу или работу. 

Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу


                                                                                                                Фото: iStock/Tatiana Ikoeva

В этот день нельзя замышлять что-то плохое. Мысли должны быть светлыми и чистыми. Ссоры и сквернословия могут принести неурядицы на будущий год. Любые хлопоты также стоит перенести. Устраивать шумные гуляния категорически нельзя, это может оскорбить усопших.
 

Родительская суббота: приметы 


С этим церковным торжеством связывают несколько погодных примет. Считается, что северный ветер в этот день сулит холодную зиму, а если в родительскую субботу пойдет первый снег, то настоящая зима придет через 40 дней. 

Читайте также:

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее пройдет акция «День туризма»

В РПЦ возмутились новой программой, в которой эскортницы живут в монастыре

Патриарх Кирилл решил, что «слишком дорогому кресту» не место в его келье
#история
#праздник
#кладбище
#рпц
#традиции
#память
#храмы
#богослужения
#дома
Читайте нас в
«Зима близко»: Россиян предупредили о самых опасных способах обогреть жилье
Эксперт Гринин предупредил об опасных методах обогрева жилья
06 октября 2023, 15:57

Фото: istock / Gangis_Khan

С наступлением холодов многие люди могут применять опасные методы обогрева дома. Об этом рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин, об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Эксперт обратил внимание на то, что обогревать помещения классическими электрическими обогревателями безопасно, с учетом их качественного производства. Но он предупредил, что на них нельзя сушить вещи, так как это чревато возгоранием.

«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — предупредил специалист. 
Лучше избегать этот метод, но если все таки пришлось прибегнуть нему то ни в коем случае нельзя оставлять конфорку без присмотра. Также Гринин советует не оставлять конфорку включенной на долго, так как это приводит к выгоранию кислорода и образования небольшого количества опасного для жизни угарного газа.

Читайте также: 

Названа страна, которая ненавидит Россию больше всех

В Польше испугались «самоубийственного» решения ЕС по Украине

В Германии рассказали, как Шольц приблизил поражение Украины

#эксперт
#вещи
#безопасность
#дома
#люди
Читайте нас в
Под Можайском отреставрируют трапезную Спасо‑Бородинского монастыря
06 октября 2023, 15:54

Фото: Главное управление культурного наследия МО

В селе Семёновское Можайского городского округа отреставрируют здание трапезной у северной стены Спасо-Бородинского монастыря XIX века. Разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Планируется реставрация фасадов, белокаменной и кирпичной кладок, архитектурно-декоративных элементов, восстановление кладки труб дымоходов, золочение главок барабана и апсиды, замена водосточных труб, устройство отмостки и другие работы. 
 
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отмечал, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В регионе осознают важность сохранения культуры и донесения её до каждого жителя страны.

Читайте также:

В Можайске состоялись тактико-специальные учения с участием Росгвардии

Обновление покрытия на улицах Можайска улучшило проезд для 20 тыс автомобилистов

Экологический велозаезд серии Gran Fondo пройдёт под Можайском
 
#реставрация
#история
#можайск
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Звонки в «Систему 11» помогли выявить в Подмосковье 28 беспилотников
06 октября 2023, 15:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С марта благодаря звонкам бдительных граждан по телефонам «Системы 112» в Подмосковье удалось выявить около 30 беспилотников. Об этом сообщил замначальника государственного казённого учреждения Московской области «Центр-112» Павел Крылов.
«В последнее время мы начали отслеживать прилёты беспилотников. У нас получилось 28 прилетов. Информацию мы получаем и от соседних регионов, но по звонкам видим, что заход на территорию есть», – сказал Крылов
Он пояснил, что информация поступает от военных и бдительных граждан. Оператор номера «112» уточняет, на какой высоте и в каком направлении летит беспилотник, какой у него тип.

Читайте также:

Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

МО: Над Курской области сбили украинский беспилотник

В Севастополе объявлена воздушная тревога
 
#112
#беспилотник
#безопасность
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
120 тысяч подмосковных семей воспользовались материнским капиталом
06 октября 2023, 15:39

Фото: istockphoto /SewcreamStudio

В Подмосковье более 120 тысяч семей уже начали использовать средства маткапитала, сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Свыше 120 тысяч семей Подмосковья распорядились средствами регионального маткапитала. С начала действия программы выдано более 225 тысяч сертификатов, которые жители региона активно использовали на улучшение жилищных условий - более 71 тысячи.<…>», – отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. 

Кроме этого, семьям предоставляется ежегодная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что сертификат региональный материнский капитал можно получить, если в семье рожден или усыновлен второй ребенок.

Читайте также:

Около 334 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья

Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату

Мособлдума расширила льготы награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда»
#жители
#министр
#маткапитал
#семья
#многодетная семья
#выплаты
#подмосковье
Читайте нас в
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Тhe Hollywood Reporter: актер из фильмов Тарантино Кит Джефферсон умер в 53 года
06 октября 2023, 15:25

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Кит Джефферсон, известный по фильмам Квентина Тарантино, скончался в возрасте 53 лет после борьбы с раком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
О смерти актера сообщила его представитель Николь Сент-Джон. Сообщается, что диагноз Джефферсону поставили в августе. Об этом актер сообщил своим поклонникам в социальных сетях.

Кит Джефферсон родился в 1970 году в Хьюстоне. В 1995 году он дебютировал в кино в фильме «Мальчики на стороне».

За 28 лет карьеры Джефферсон снялся в девятнадцати фильмах. Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах: «Омерзительная восьмерка», «Джанго освобожденный» и «Однажды в Голливуде».

Читайте также:

Жена Николая Дроздова прокомментировала информацию о раке у телеведущего

Умер актёр из фильма «Бумер» Виктор Шуляковский

Скончался актер театра и кино Алексей Янин
#кино
#актёр
#диагноз
Читайте нас в
750 детей-сирот получили жилье в Подмосковье
06 октября 2023, 14:44

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

В 2023 году в Московской области свыше 750 детей-сирот обеспечили жильем. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала года в Подмосковье обеспечены жильем свыше 750 детей-сирот, а это 86% от общего количества запланированного на этот год. 483 ребенка получили квартиры, а 271 - купили квартиры самостоятельно, выбрав получение жилищного сертификата», - поделилась министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.
 
Она также отметила, что срок получения сертификатов продлили до 1 ноября. Его преимущество заключается в своевременном оформлении квартиры в собственность ребенку в любом округе Подмосковья. 

Стоит отметить, что на жилье для сирот из бюджета Московской области выделено почти 4 млрд рублей. Всего 876 детей-сирот получать квартиры в 2023 году.


Читайте также:

Уже более 500 подмосковных семей с детьми-инвалидами получают новую выплату

До конца 2023 года на льготы и выплаты в Подмосковье выделили более 30 млрд рублей

Около 334 тысяч детей воспитываются в многодетных семьях Подмосковья
#подмосковье
#жильё
#квартиры
#собственность
#министр
#сироты
#московская область
Читайте нас в
В Госдуму внесли проект о запрете мигрантам работать в школах, такси и больницах
06 октября 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фракция «Справедливая Россия – За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается запретить мигрантам работать в медицине, образовательных учреждениях, фармацевтике и такси. Соответствующий документ доступен в думской электронной базе.
Законопроект внесен депутатами Сергеем Мироновым, Олегом Ниловым, Яной Лантратовой и другими депутатами. Авторы инициативы пояснили, что с помощью этого законопроекта прекратится увеличение числа мигрантов в указанных отраслях экономики, в результате чего появятся дополнительные рабочие места для россиян.

Законопроект также предлагает ограничение допустимой доли иностранных работников в пять процентов от общего числа занятых по каждому виду экономической деятельности.

Отмечается, что по действующим нормам, российское правительство вправе каждый год устанавливать допустимую долю иностранных работников в различных отраслях экономики. 

Читайте также:

Названы страны, откуда приезжает больше всего мигрантов в Подмосковье

Путин: Россия не должна допустить появления отдельных опасных районов мигрантов

Власти проведут аудит «финансовой дыры» в «Почте России»
#россия
#ограничение
#правительство
#рабочие места
#страны
#законопроект
Читайте нас в
Достижения.рф