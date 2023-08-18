Сейсмолог Шебалин раскрыл, грозят ли России землетрясения из-за Турции

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«Они там рано или поздно будут происходить, потому что Турция, включая сам Стамбул, – это регион высокой сейсмичности. Наука пока не располагает данными о том, как скоро там произойдут сильные землетрясения. Но по нашим данным, пока ситуации такой нет», — сказал Пётр Шебалин.
«В России они [землетрясения] могут происходить, но землетрясения в России не зависят от землетрясений в Турции», — сказал сейсмолог.Читайте также:
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