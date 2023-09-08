Секретарь подмосковного избиркома Руслан Фурс рассказал о старте голосования

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
8 сентября ровно в 8:00 в Московской области открылись 3 940 избирательных участков.
Завершится голосование 10 сентября в 20:00.
«Будет обеспечена прямая ВКС со всеми УИК. При необходимости Мособлизбирком сможет связаться по веб-камерам с любой УИК. Это позволит оперативно и напрямую решать возникающие проблемы и вопросы. Впервые задействована система «Безопасный регион»: обеспечено наблюдение в специальном центре не только на избирательных участках, но и на территориях, прилегающих к участкам. Они фиксируют происходящее, помогают не допускать правонарушений. Это добавляет уверенности в легитимности и безопасности», —рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.Видеонаблюдение работает на 20 % участков, на 80 % — видеорегистрация.
На выборы на пост губернатора зарегистрированы 4 кандидата:
— Сергей Жигарев от ЛДПР;
— Александр Наумов от КПРФ;
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду»;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России».
Жители Московской области могут проголосовать двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
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