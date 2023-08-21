Секретный подвиг: 60 лет назад пассажирский Ту-124 совершил посадку на водную поверхность Невы

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После взлета авиалайнера из Таллина у него не убралось переднее шасси. Посадка в аэропорт Юлемисте была уже невозможна из-за сильного тумана, поэтому диспетчеры приняли решение не направлять самолет по его маршруту в Москву, а посадить на ближайшем аэродроме Пулково в Ленинграде. Там спешно начали готовить грунтовую полосу для посадки самолета «на брюхо», прибыла пожарная техника и бригада скорой помощи. Самолет в это время кружил над Ленинградом, вырабатывая топливо, чтобы избежать взрыва при возможной жесткой посадке. На восьмом круге в 21 километре от аэропорта, когда согласно приборам топлива еще оставалось достаточно для полета до Пулково, из-за нехватки горючего отказал левый двигатель. Мостовому разрешили лететь к аэропорту напрямую, над городом. Когда лайнер пролетал над Исаакиевским собором, отказал и второй двигатель, после чего самолет начал планировать с полукилометровой высоты над центром города.
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