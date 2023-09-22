Сексолог назвала опасность секса на первом свидании

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Секс на первом свидании препятствует развитию отношений. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала семейный клинический психолог, сексолог Инна Паустовская.
По словам специалиста, интимная близость является завершающим этапом всех стадий отношений. И если секс произошёл раньше, чем люди узнали друг друга, им будет сложнее наладить эмоциональную связь в будущем.
Психолог подчеркнула, что частая смена партнёра и регулярный секс на первом свидании могут говорить о психологических проблемах.
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«Интимная близость — это про эмоциональное доверие, когда люди настолько открыты и доверяют друг другу, и хотят сблизиться максимально. Если это происходит очень быстро, то не возникает глубоких эмоциональных отношений», — сказала Паустовская.
«Есть созависимые отношения, когда люди быстро входят в эмоциональную зависимость и не могут быть самостоятельными. Противоположная модель – это контрзависимость, когда есть боязнь строить близкие отношения, входить в ту самую эмоциональную близость», — сказала Паустовская.Психолог подчеркнула, что часто такая модель поведения становится проблемой. В этом случае нужно обращаться к специалисту и разбираться в причинах. Возможно, что человек боится получить эмоциональную травму в отношениях.
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Екатерина Шмакова