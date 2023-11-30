Сексолог Варра назвала три главные проблемы пар в постели

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Психолог-сексолог Юлия Варра назвала три проблемы, на которые пары чаще всего жалуются на приемах у специалистов. Об этом она рассказала в беседе с «Радио 1».
Чаще всего пары обращаются за помощью к сексологу из-за разной половой конституции. Людям с сильной половой конституцией секса хочется много и часто — возможно и несколько раз в день, а люди со слабой половой конституцией могут не заниматься сексом на протяжении нескольких месяцев.
Так же часто пары жалуются на несовпадение интересов в постели. Из-за этого страдают отношения.
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«Если у человека сильная или очень сильная половая конституция, то себе в партнёры он чаще всего выбирает человека со слабой половой конституцией. В популяции примерно 70 процентов людей со средней половой конституцией, а очень сильная и очень слабая как правило редка, и эти люди выбирают друг друга, чтобы дать детям самое лучшее, то есть чтобы родить детей, которые будут находиться в средней половой конституции», — отметила специалист.
«Жалуются на несовпадение эротических триггеров. Например, мужчина хочет анальный секс, а девушка не даёт, или её нужен куннилингус, а он никак», — добавила Варра.Нередко пары обращаются к специалисту, когда секс пропадает из-за конфликтов. Сексолог подчеркнула, что такие пары прибегают к помощи, находясь на стадии развода.
«Часто наблюдается так называемая итальянская забастовка, когда один из партнёров обиделся, но не говорит об этом, а просто отказывает другому в сексе. И бывает, что приходит пара, у которой секса не было три года или пять лет, а сейчас на стадии развода», — сказала психолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова