Семь новых машин пополнили каширский автопарк скорой помощи

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Автопарк скорой помощи в подмосковной Кашире пополнился новыми автомобилями, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
«В Московской области уделяется большое внимание развитию здравоохранения. Один из аспектов здесь — это развитие службы медицинской помощи. Для этих целей закупаются новые автомобили с необходимым оборудованием и строятся новые здания», - прокомментировали ситуацию представители администрации.
В настоящий момент в каширском автопарке скорой помощи есть десять машин скорой помощи, семь из которых совершенно новые. Эти автомобили находятся в распоряжении семи бригад.
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Евгения Парфентьева