Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: МИСК МО
В Доме правительства Московской области наградили победителей регионального этапа международной премии #МЫВМЕСТЕ. Благодарственные письма Министерства информационных и социальных коммуникаций региона получили 50 активистов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва хотела бы поздравить всех победителей регионального этапа главной волонтёрской премии страны. Вы реализуете проекты в сфере педагогики, экологии, спорта, гуманитарной помощи и других областях. Всё это важно и нужно. Благодаря вашим инициативам мы идем вперёд и развиваемся. Финалистам последнего этапа желаю удачи. Надеемся увидеть в числе победителей», – сказала глава министерства Екатерина Швелидзе.Церемония награждения лауреатов премии пройдёт в начале декабря на выставке-форуме «Россия» в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. В этом году от Московской области было подано 1245 заявок, 50 из них стали победителями регионального этапа. В финал премии вышли семь проектов из Московской области.
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Лора Луганская