Семейный фестиваль рыбной ловли в Серпухове вышел на федеральный уровень

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой
«Всё начиналось с небольшого мероприятия в Серпухове для приёмных семей из Семейного городка. Потом к ним присоединились дети из Донбасса, семьи участников СВО. В этом году «Кубок добра» прошёл уже при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Минспорта Подмосковья. Идея большого рыболовного фестиваля понравилась Марии Алексеевне Львовой-Беловой, и она предложила сделать его федеральным. Так наш кубок вышел на всероссийский уровень и приехал в Астрахань», – рассказала Мишонова.
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