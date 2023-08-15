Семьи с ребёнком-инвалидом уже начали получать выплаты на школьную форму.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Выплата на школьную форму ребенку-инвалиду. Здесь размер выплаты составляет 13 тысяч рублей. Таких получателей было 2 тысячи», — рассказала вице-губернатор Ирина Каклюгина на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Подать онлайн заявление на школьника, если выплата на него не поступила автоматически, можно по ссылке.
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