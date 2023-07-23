Семиклассница вырвала восьмилетнюю сестру из рук педофила в Чите

Фото: istockphoto/Gleb Kosarenko
В Чите отважная 14-летняя девочка сумела защитить свою сестру-второклассницу от посягательств неизвестного мужчины. Тот пытался затащить ребенка в свою машину.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, сестры гуляли во дворе своего дома. Когда старшая ненадолго отвлеклась, к младшей подошел неизвестный мужчина и стал звать ее пойти с ним, обещая угостить конфетами. Девочка отказалась, но незнакомец настаивал, приглашал в свой автомобиль, где по его словам сидел маленький котенок. Потом он просто схватил ребенка за руку и потащил к своей машине.
На крик девочки прибежала старшая сестра. Она набросилась на мужчину, стала пинать его и царапать и в конце концов освободила младшую из рук похитителя. На шум стали собираться взрослые. Тогда педофил вскочил в машину и уехал. Собравшиеся соседи вызвали полицию.
Несостоявшегося похитителя сейчас разыскивают правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего». Известно, что девочки живут в неполной семье, в которой безработная мать и четверо детей. На учете в отделе по делам несовершеннолетних никто из них не состоит.
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На крик девочки прибежала старшая сестра. Она набросилась на мужчину, стала пинать его и царапать и в конце концов освободила младшую из рук похитителя. На шум стали собираться взрослые. Тогда педофил вскочил в машину и уехал. Собравшиеся соседи вызвали полицию.
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Александр Бойцов