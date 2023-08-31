Семинар для общественных наблюдателей на выборах прошел в Одинцово

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области
«Приятно, что в Московской области в этом году жители смогут проголосовать дистанционно с помощью личного кабинета на Госуслугах. Однако, традиционный способ голосования на избирательных участках останется также востребованным, потому что в нашем Подмосковье проживает почти 2 миллиона пенсионеров, из которых 700 тысяч человек старше 70 лет. Не все из них активно пользуются интернетом», — рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
Читайте также:
Жителей Подмосковья призвали поторопиться с подачей заявлений на участие в ДЭГ.
Глава Мособлизбиркома Берёзкин перечислил преимущества ДЭГ.