Семья екатеринбургского школьника заплатит за фото домашнего задания

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В Екатеринбурге семья школьника будет вынуждена выплатить денежную компенсацию за фотографию домашнего задания, которую ученик выложил в чате WhatsApp*. Дело в том, что в суд подала учительница, которая попала в кадр.
Суд частично удовлетворил иск — постановил обязать мать мальчика удалить фото из телефона, а также выплатить педагогу три тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда. Женщина подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако Свердловская областная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции без изменений.
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Александр Бойцов