Семья с 10 детьми получила орден «Родительская слава»

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В Ростовской области семья, у которой десять детей, получила орден «Родительская слава»
В Ростовской области семья Коваленко получила орден «Родительская слава», передает РИА Новости. Как стало известно, Давид и Дина Коваленко состоят в браке двадцать один год и имеют десять детей.
Сообщается, что Президент РФ Владимир Путин наградил четверых россиян орденом «Родительская слава» и десять россиян — медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее Дина Коваленко была награждена благодарственным письмом главы администрации города Шахты.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что многодетные семьи планируют освободить от оплаты проезда по платным трассам.
Сообщается, что Президент РФ Владимир Путин наградил четверых россиян орденом «Родительская слава» и десять россиян — медалью ордена «Родительская слава». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что многодетные семьи планируют освободить от оплаты проезда по платным трассам.
Екатерина Коршунова