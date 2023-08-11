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Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по два млн рублей

11 августа 2023, 13:29

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Сергиевом Посаде проводится штаб на месте взрыва. По его словам, семьям погибших выплатят по два миллиона рублей.


«Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение. Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести», - рассказал Воробьёв.

Таким образом, специальные региональные выплаты в размере двух миллионов рублей получат семьи погибших. При этом тяжело раненые получат по 500 тысяч рублей. По 300 тысяч получат госпитализированные пострадавшие с диагностированными переломами. Людям, получившим легкие травмы, выплатят по 100 тысяч рублей.


11 августа экстренные службы завершили разбор завалов на месте взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, где 9 августа произошел мощный взрыв. Ангар площадью в 1600 квадратных метров полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.


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В Подмосковье установят фотоловушки для фиксации несанкционированного складирования отходов
11 августа 2023, 13:37

Фото: istockphoto / pixinoo

Фотоловушки будут установлены вблизи остановок общественного транспорта с целью фиксации нарушений несанкционированного сброса мусора.
В подмосковном регионе стартует тестирование фотоловушек — средств фотовидеофиксации для пресечения несанкционированного складирования отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Фотоловушки будут оснащены датчиками движения и станут фиксировать регистрационный номер транспортного средства, затем направлять фотоизображение нарушителей ответственным лицам для фиксирования нарушения.

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Сумма штрафов за незаконную перевозку мусора составила 1,5 млрд рублей.

Сотрудники ГУСТ, ГИБДД и МинЭкологии проводят регулярные рейды для пресечения незаконной перевозки и сброса мусора в неразрешенных местах.

#тестирование
#нарушения
#служба
#мусор
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Стало известно, сколько времени нужно для подготовки человека к полёту на Луну
Космонавт Артемьев: 5 лет нужно для подготовки к полёту на Луну
11 августа 2023, 13:32

Фото: istockphoto.com/Sergey Khakimullin

Космонавт Олег Артемьев назвал срок в пять лет достаточным для того, чтобы подготовить человека к полёту на Луну и соответствующей работе так.
«Для подготовки человека, который полетит и будет работать на Луне, думаю, достаточно лет пять», — приводит RT слова Артемьева.

Кроме того, по словам специалиста, для работы на спутнике Земли человеку необходимо образование геолога, а также профессиональные знания в области вулканологии.

До этого, руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что в будущем Луна может стать отправной точкой для путешествий в глубокий космос. Директор корпорации отметил, что после завершения миссии «Луна-28» Россия в сотрудничестве с Китаем рассмотрит вариант пилотируемой экспедиции на Луну и создание там научно-исследовательской базы.

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#космос
#луна
#человек
#наука
#космонавт
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Что делать, если собака перевозбудилась?
Кинологи назвали три способа успокоить перевозбуждённую собаку
11 августа 2023, 13:24

Фото: IStock/Anton Zainchkovsky

Собака – ка и любое живое существо испытывает большой спектр эмоций. Иногда ей сложно сдерживать и контролировать свои чувства. Такие моменты питомец может перейти в чрезмерное возбуждение и перестать реагировать на указания владельца. Как успокоить собаку и вернуть его в состояние спокойствия, «Радио 1» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Чем опасно перевозбуждение собаки

Важно понимать, что собака, находящаяся в чрезмерном возбуждении, перестаёт реагировать на команды, не слушает владельца и может стать опасной как для окружающих, так и для себя. Такое поведение может выражаться в рвении на поводке, бесконтрольных выкриках, деструктивном разрушении предметов в доме и даже агрессивности.

Как успокоить собаку в период перевозбуждения

1. Установление контроля

Важно дать понять собаке, что текущая ситуация находится под контролем владельца, и он принимает решения. Надо дать понять собаке, что желаемое она получит только тогда, когда её состояние удовлетворит владельца. 

Если собака безудержно тянет поводок и рвётся вперёд, остановитесь и не двигайтесь с места пока ваш питомец не успокоится. Разговаривайте с собакой спокойным, но настойчивым тоном. Начинайте двигаться только после того, как собака перестанет тянуть поводок. Обязательно похвалите питомца за спокойное движение. Если он снова начинает рваться вперёд – снова останавливайтесь и не двигайтесь. Поставив своего питомца в состояние ожидания и спокойствия, хозяин учит собаку обрывать чрезмерные реакции.

3. Тренировка с командами

Используя спокойные и настойчивые команды, хозяин возвращает собаку к жизни. Например, если собака сильно тянет поводок, хозяин может остановиться и подождать, пока она успокоится. Кинологи рекомендуют начать с команды «сидеть», затем надеть ошейник и сразу снова подать команду «сидеть». Не забудьте поощрить собаку за выполненную команду. Потом снова нужно подать команду «сидеть», открыть дверь и поощрить собаку, если она осталась на месте.
«Не выходите на улицу пока собака не выполнит команду «сидеть» хотя бы несколько секунд. Выпускайте собаку за дверь только по разрешающей команде. Когда собака научится спокойно ждать разрешения выйти на прогулку, можно начинать собираться гулять уже пропуская фиксирующую команду», — рекомендовал специалист.
Эти шаги научат собаку сдерживать себя, ожидать разрешения и контролировать свои эмоции. Это способствует более адекватному поведению питомца, как в быту, так и в общественных местах.

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#эмоции
#тренировки
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Перечислены лучшие собаки-партнёры для пробежек
Кинолог Голубев: на пробежки лучше брать с собой овчарок, хаски и пуделей
11 августа 2023, 12:58

Фото: istockphoto.com/TRAVELARIUM

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что лучшими партнёрами для пробежек являются такие породы собак, как пудели, хаски и различные виды овчарок, а также самоеды и гончие.
«Энергичные собаки с высокой потребностью в физической активности могут стать отличными напарниками хозяину-спортсмену. Для совместного бега подойдут все виды гончих, легавых и борзых собак, многочисленные и разнообразные овчарки, пудели, хаски и самоеды. Но главное, чтобы у собаки были хорошее здоровье, отличный контакт с владельцем и желание сопровождать своего хозяина», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Голубев.

Эксперт подчеркнул, что перед тем, как брать собаку с собой на пробежку и нагружать её физическими нагрузками, надо учесть вес и размер животного. Так, по его словам, собака весом более 50 кг или менее 3 кг вряд ли подойдёт для такого рода занятий.

До этого сообщалось, что косатки напали на небольшую яхту в берегах Атлантики. Так, 70-летний владелец судна Феп Филуцерос двигался от побережья мыса Сан-Висенте в Португалии к французской коммуне Руайан, когда его начали преследовать пять касаток, две из которых начали нападать на судно, а одна даже оторвала руль. Однако, как передают «Дни.ру», по итогу всё завершилось благополучно, Филуцерос и его судно не пострадали.

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#собаки
#здоровье
#спорт
#рекомендации
#животные
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Депутат Мособлдумы Легков встретился с детьми из ДНР
11 августа 2023, 12:58

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

Олимпийский чемпион и депутат Московской областной Думы Александр Легков посетил город Шахтёрск в ДНР, где встретился с юными воспитанниками местной спортивной школы.
Глава города Шахтерск Александр Шатов лично встретил Александра Легкова и рассказал о новейшей истории города.

Олимпийский чемпион и депутат Мособлдумы поговорил с руководителями организаций, поделился опытом работы в Подмосковье, обменялись контактами и договорились взаимодействовать и создавать совместные проекты.

Александр Легков посетил спортивную школу  «Олимп» и пообщался с юными спортсменами.


В качестве подарка олимпийский чемпион привёз в спортшколы новый инвентрь от коллег из спорткомплекса в подмосковном городе Хотьково.
«Приехал к начинающим спортсменам спортшколы «Олимп» пообщаться, потренировался, рассказал про свой путь в спорте, показал упражнения, которые делал, чтобы достичь результата, возможно, кто-то из этих ребят захочет стать профессиональным спортсменом, и мой пример им поможет», — рассказал Александр Легков.
Депутат Мособлдумы пригласил детей из Шахтёрск посетить в спортивном лагере от спорткомплекса, расположенного в Хотьково.
«Это благотворительная акция хотьковского «Олимпа» и моего фонда «Вместе — ЛЕГКО». В рамках этой акции шахтерские мальчишки проведут сборы в Подмосковье, подружатся с ребятами из Подмосковья, посмотрят наш регион», — поделился  подмосковный депутат.
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В США сообщили тревожные новости о маневре Путина у Аляски
Экс-советник Пентагона Макгрегор: российские корабли у Аляски испугали США
11 августа 2023, 12:42

Фото: iStock/John Pennell

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски испугала американцев. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Они тоже могут сделать то, что мы делали годами. Мы заплываем в чужие территориальные воды или двигаемся вдоль их границ», — заявил Макгрегор.

Он также считает, что на данный момент США напоминают хулигана, который всех держал в страхе, а теперь наконец-то получил сдачи и не понимает, как это возможно. 

Напомним, ранее Макгрегор заявил, что Польша может ввести свои войска на территорию западной Украины после провала окончательного контрнаступления ВСУ, и это станет самым опасным сценарием развития ситуации. По его словам, сейчас ситуация приближается к тому, что польские войска войдут на территорию Украины. Он отметил, что изначально было ясно, что Киев не сможет одержать победу над Россией. 

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#сша
#польша
#всу
#киев
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IT-гигант Amazon штрафует сотрудников, которые отказываются работать в офисе
11 августа 2023, 12:42

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Сотрудников американской IT-компании Amazon начали штрафовать за постоянную удаленную работу
Financial Times пишет, что сотрудники, которые сопротивляются практике возвращения в офис, начали получать письма, где их уведомляют, что их рабочее место «в настоящее время не соответствуют ожиданиям». Работникам необходимо работать в офисе, хотя бы 3 дня в неделю.

Ранее сообщалось, что глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.

Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект. Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы.

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#работа
#офис
#сотрудники
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В Калужской области снят режим «Ковёр», ограничивающий полёты
11 августа 2023, 12:36

Фото: iStock/valio84sl

Режим «Ковер», который ограничивал полёты гражданских самолетов, отменён в Калужской области.
РИА Новости, ссылаясь на представителя Международного аэропорта Калуга, сообщает об отмене данного режима.
 
Ограничения вводились из-за угрозы атаки беспилотников. Также это коснулось московского аэропорта Внуково. Часть бортов перенаправляли в другие аэропорты Московского авиационного узла. Но сейчас работа продолжается в штатном режиме.
 
Сергей Собянин сообщал о попытке прилета на Москву одного беспилотника. Системы ПВО его ликвидировали. Обломки БПЛА обнаружили в районе Карамышевской набережной. Пострадавших и серьёзных разрушений не зафиксировано.

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#аэропорт
#полеты
#самолет
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В ГД внесли законопроект о поддержке одиноких родителей с ребенком до 16 лет
11 августа 2023, 12:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

Глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, председатели комитетов по спорту и регполитике Дмитрий Свищев и Алексей Диденко и другие депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о запрете работодателю расторгать трудовой договор с одиноким родителем, который воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет. Об этом говорится в документе, который доступен в базе данных Госдумы.
Отмечается, что правительство одобрило подготовленный законопроект. 

Автор инициативы Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что этот законопроект поддержит одиноких родителей примерно до времени окончания ребёнком школы. 

Напомним, ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

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