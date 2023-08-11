Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по два млн рублей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в Сергиевом Посаде проводится штаб на месте взрыва. По его словам, семьям погибших выплатят по два миллиона рублей.
«Сейчас важно помочь людям, которые пережили большое потрясение. Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех 8 человек, кто считается пропавшими без вести», - рассказал Воробьёв.
Таким образом, специальные региональные выплаты в размере двух миллионов рублей получат семьи погибших. При этом тяжело раненые получат по 500 тысяч рублей. По 300 тысяч получат госпитализированные пострадавшие с диагностированными переломами. Людям, получившим легкие травмы, выплатят по 100 тысяч рублей.
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Элина Позднякова