Семьям участников создания фортификационных рубежей выплатят 5 млн руб. в случае их гибели

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах семьям участников создания фортификационных рубежей.
В соответствии с указом президента, семьям работников, которые погибнут при возведении фортификационных сооружений на приграничных территориях РФ, будут выплачивать по 5 млн рублей.
Также предусмотрена сумма выплаты, в случае получения ранения сотрудниками предприятий. Выплата будет единоразовой и составит 3 млн рублей. Данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
Накануне, президент РФ Владимир Путин подписал закон о программе долгосрочных сбережений граждан.
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Также предусмотрена сумма выплаты, в случае получения ранения сотрудниками предприятий. Выплата будет единоразовой и составит 3 млн рублей. Данная мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.
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Анастасия Крестьянова