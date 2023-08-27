Сенатор Афанасьева высказалась за полный запрет электросамокатов в городе

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Сенатор Елена Афанасьева в своем телеграм-канале поддержала опыт Парижа, который запретил использование электросамокатов в городе с 1 сентября.
Афанасьева подчеркнула, что это правильное решение.
Напомним, С 1 сентября в Париже будет невозможно арендовать электрические самокаты. Такое решение связано с итогами городского референдума по вопросу использования электросамокатов. В голосовании приняли участие более ста тысяч парижан.
Запрет электросамокатов в городе поддержали 89% участвовавших в референдуме, который прошел апреля.
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«Полный запрет использования электросамокатов в городе спасёт здоровье и жизни многих наших граждан, а некоторых убережёт от тюрьмы», — подчеркнула сенатор.
Запрет электросамокатов в городе поддержали 89% участвовавших в референдуме, который прошел апреля.
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Екатерина Коршунова