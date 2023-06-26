Сенатор Джабаров заявил, что ЧВК должны действовать только за пределами РФ

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«Наверное, нужно прописать законодательно, что частные военные компании могут работать только за пределами России, выполняя задачи, которые отвечают интересам РФ, внутри страны могут быть только добровольческие организации, заключившие контракт с Минобороны», - прокомментировал ситуацию Джабаров.
Напомним, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил на вопрос о законопроекте, который будет регулировать деятельность частных военных компаний. Он также отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» смогут продолжить службу в рядах российской армии.
Ранее «Радио 1» сообщало, как американское издание The Washington Post, со ссылкой на чиновника из США, заявило, что разведывательные службы страны узнали о готовящемся мятеже главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще две недели назад. Как отметили в WP, администрация Байдена знала о планах Пригожина, однако, точных характер восстания им не был известен. При этом, они решили не делиться информацией с Россией.