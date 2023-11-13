Сенатор Павлова призвала девушек не зацикливаться на высшем образовании

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ
Сенатор Маргарита Павлова призывает девушек не зацикливаться на высшем образовании. В противном случае «упускается детородная функция».
Об этом член Совфеда от Челябинской области сказала в интервью на Русском экономическом форуме. По словам Павловой, часто «высшее образование ни к чему не приводит», а человек только теряется в поисках себя.
После такого ответа интервьюер спросил Павлову, не боится ли она, что её будут обвинять в желании «отмотать время назад». Но она не увидела в этом ничего страшного.
Маргарита Павлова ранее выступала за ограничение абортов, которые, по её мнению, являются «оружием ментальной войны против
России».
Сообщалось, что Павловой в студенческие годы не хватило баллов для поступления на бюджет. Она поступила на платное отделение Челябинского государственного института культуры.
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«Они либо начинают работать совершенно по другим специальностям, либо еще что-то. Вот этот поиск себя затягивается на долгие годы. В результате упускается детородная функция»,-заявила Маргарита Павлова.
Маргарита Павлова ранее выступала за ограничение абортов, которые, по её мнению, являются «оружием ментальной войны против
России».
Сообщалось, что Павловой в студенческие годы не хватило баллов для поступления на бюджет. Она поступила на платное отделение Челябинского государственного института культуры.
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Мария Фирсова