Сенатор Шейкин посоветовал сменить заводские пин-коды на SIM-картах для защиты от мошенников

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Россиянам следует сменить заводские пин-коды на SIM-картах. Это самый надежный способ уберечь свои деньги от мошенников. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Артем Шейкин.
Стоит помнить, что номер телефона связан с большим количеством информации, включая социальные сети, банковские аккаунты, Госуслуги и другие сервисы. Многие из них предоставляют возможность войти без логина и пароля через получение кода в СМС. В случае утери или кражи телефона, следует немедленно его заблокировать, чтобы не дать мошенникам возможность воспользоваться личными данными через СМС.
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Александр Бойцов