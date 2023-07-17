Сенатор Шейкин призвал россиян срочно поменять пароли от соцсетей

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Сенатор Артем Шейкин заявил, что россиянам срочно нужно поменять пароли в соцсетях. При этом они должны быть на разных сервисах разные, пишет РИА Новости.
По словам Шейкина, в Сети утекло много персональных данных.
Он отметил, что оптимальная длина пароля —— не менее двенадцати символов.
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«Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян