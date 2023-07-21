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Сенатор Шейкин сообщил, что школьников с сентября начнут обучать пользоваться беспилотниками

21 июля 2023, 10:30

Фото: iStock/Sergafa

Российские школьники с 1 сентября, возможно, начнут изучать основы применения беспилотников на уроках начальной военной подготовки.
Данную инициативу поддержали Минобороны и Минпросвещения. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете федерации, сенатор Артем Шейкин.

Программа одобрена Минпросвещения России. Её планируют реализовать в образовательных организациях и учебно-методических центрах «Авангард» уже с сентября нынешнего года.


Шейкин рассказал, что задачи курса заключаются в воспитании у старшеклассников чувства любви к стране и подготовке к службе в Вооруженных силах.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил о том, что начальная военная подготовка в отечественных школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.

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#Школа
#беспилотники
#БПЛА
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Стало известно, когда начнётся приём заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов
В Минцифры сообщили срок приёма заявок на отсрочку от армии для IT-специалистов
21 июля 2023, 10:54

Фото:istockphoto/Deagreez

Сотрудники аккредитованных IT-компаний с 24 июля по 8 августа могут подать заявку на отсрочку от армейской службы в рамках осеннего призыва с помощью портала Госуслуг.
Об этом сообщил Telegram-канале Минцифры РФ.
 
Работодатель увидит заявки в своем личном кабинете на портале и подтвердит их. Если у сотрудника нет личного кабинета на Госуслугах или он сам не может отправить личные данные, то организация может внести его в список.
 
До 31 августа Минцифры направит списки в Минобороны, а с 1 октября по 31 декабря призывная комиссия примет решения по отсрочке.

Ранее сообщалось, что призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. Во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

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#призыв
#Минцифры
#осенний призыв
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Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Кинологи назвали опасные для собак фрукты и овощи
21 июля 2023, 10:45

Фото: IStock/Tatyana Kalmatsuy

В самый разгар сезона овощей и фруктов сложно удержаться и не угостить своего четвероногого друга чем-нибудь вкусным. Но некоторые продукты могут быть опасны для собак. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», какие овощи и фрукты опасны для собак, а от каких состояние питомца только улучшиться.
По словам специалиста, если собака в большом количестве съест виноград, изюм или продукт с высоким содержанием винограда, у неё может развиться острая почечная недостаточность. Также нельзя давать собаке чеснок и лук, так как они содержат тиосульфат – токсичное вещество для животных. Если ваш питомец будет употреблять его регулярно, у него может развиться анемия, появятся боли в желудке, может начаться рвота. Также не стоит предлагать собаке кукурузу, картофель и бобовые. Помимо всего этого специалисты выделяют ещё и грибы. Они также могут нанести вред вашей собаке.

К безопасным для собаки овощам кинологи относят кабачок, тыкву, огурец, морковь, болгарский перец и цветную капусту. Но специалисты напоминают, что злоупотреблять этими продуктами не стоит, нужно подкармливать этим собаку в умеренном количестве.
Также собакам можно давать некоторые фрукты. Так, например, собака может полакомиться голубикой. Но специалисты рекомендуют давать питомцу не больше трёх ягод. Также собаке можно предложить не больше двух долек яблока, предварительно убрав из него семечки и сердцевину, не больше одной некрупной ягоды клубники, не больше двух небольших кусочков банана, не больше двух кусочков персиков и абрикосов, также предварительно убрав оттуда косточки. Также можно дать питомцу один-два небольших кусочка груши, один небольшой кусочек арбуза без кожуры и косточек и дыню, также не больше одного маленького кусочка без кожуры и косточек.

Специалисты напоминают, что нужно убрать из всех овощей и фруктов сердцевину, косточки и другие несъедобные элементы. Они могут быть токсичными и опасными для собачьего организма.

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#собаки
#кинолог
#овощи
#фрукты
#Владимир Голубев
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Учителя из Химок получили жилищные сертификаты
21 июля 2023, 10:20

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

Министр образования Московской области Илья Бронштейн вручил педагогам из Химок сертификаты на покупку жилья по социальной ипотеке по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Жилищные сертификаты на приобретение собственного жилья по программе губернатора Московской области «Социальная ипотека» получили педагог школы «Лидер» Ирина Горст и воспитатель химкинского дошкольного учреждения «Пчелка» Анна Королева,  сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Для достижения этой цели было потрачено много сил и нервов, поэтому я безмерно рада. Узнала о данной программе давно, года три-четыре назад. Начался путь в январе этого года с подачи документов. В апреле сообщили, что прошла первый этап и должна явиться на очную комиссию. Через три дня после прохождения комиссии пришло письмо о том, что я вошла в число победителей. Еще через два месяца получила долгожданный сертификат. Квартиру планирую купить в Подрезково», — поделилась Анна Королева.  

Программа «Социальная ипотека» работает в Московской области с 2016 года. За это время более 2 тысяч специалистов улучшили жилищные условия. Из них жилищные сертификаты получили почти 600 педагогов, воспитателей и молодых учителей. В этом году 59 педагогов получили сертификаты на приобретение жилья.
«Чтобы получить меру поддержки, нужно быть одним из лучших в своей профессии. Достижения учителя - это всегда достижения учеников, а значит — наших детей. Соципотека позволяет не просто привлечь самых сильных педагогов, но и создать для них максимально комфортные условия. И мы очень рады, что по поручению губернатора эту программу продолжаем», — отметил министр образования Московской области Илья Бронштейн.  
Жильё по программе можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке. Московская область за счет бюджета покрывает всю стоимость жилья — это первоначальный взнос при оформлении договора ипотеки и ежемесячная компенсация оплаты основного долга в течение 10 лет. Участник «Социальной ипотеки» лишь гасит проценты по кредиту.

Реализуемая в Подмосковье программа по улучшению жилищных условий позволяет привлекать на работу в регион молодых педагогов, владеющих новыми методиками преподавания.

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#Химик
#социальная ипотека
#жилищный сертификат
#Илья Бронштейн
#Андрей Воробьев
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Картаполов: Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года
21 июля 2023, 09:55

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Нижний предел призывного возраста решено не повышать до 21 года, изменения коснутся только верхнего предела. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, поднимут только верхний», - заявил Картаполов.
Таким образом, призывной возраст для срочной службы составит от 18 до 30 лет. При этом депутат добавил, что во время осеннего призыва будут действовать прошлые нормы, новые же начнут действовать во время весеннего призыва 2024 года.

Картаполов объяснил, что возрастные границы будут расширены исходя из пожеланий молодых людей, которые хотят пойти в армию в 18 лет.

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#призывной возраст
#срочная служба
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В Котельниках появится новый детский сад
21 июля 2023, 09:55

Фото: официальный сайт администрации городского округа Котельники

В подмосковных Котельниках продолжается строительство детского сада рядом с жилым комплексом «Белая дача».
Новое ​дошкольное учреждение вместит в себя 350 воспитанников, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Котельники.

На данный момент строительная готовность объекта составляет 60%. 

Завершение строительных работ намечается на 4 квартал 2023 года.
«Котельники один из самых быстроразвивающихся муниципалитетов Московской области и строительство социальной инфраструктуры в городском округе — одна из приоритетных задач. Новый детский сад, согласно проекту, будет оборудован физкультурным и музыкальным залами, пищеблоком, медицинским и методическим кабинетами, группами дневного пребывания», — добавил депутат Государственной Думы фракции «Единая Россия» Роман Терюшков.
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#Котельники
#детский сад
#детсад
#строительство
#Единая Россия
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В пятницу утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла
21 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В пятницу утром, 21 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 888 тысяч автомобилей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щёлковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь» и М-9 «Балтия».

Минтранс призывает водителей быть очень внимательными, соблюдать дистанцию, не отвлекаться на телефон. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра.

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#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
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В Санкт-Петербурге умер актер из фильма «Республика ШКИД» Вячеслав Голубков
73-летний актер Вячеслав Голубков, который известен ролью в фильме «Республика ШКИД», скончался в Санкт-Петербурге.
21 июля 2023, 09:06

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Прощание с Вячеславом Голубковым состоится на сцене Новомосковского драматического театра.
Вячеслав Голубков родился 19 сентября 1949 года. С 1977 по 2018 год артист служил в Новомосковском драматическом театре.
 
За время своей сыграл более 100 ролей. В 2018 года Вячеслав Голубков переехал в Санкт-Петербург.

Ранее стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы, установившей причины смерти известного актера Александра Орловского.

По информации портала «Кино-театр.ру», артист скончался от сердечной недостаточности. Напомним, что тело 60-летнего Орловского обнаружили лишь спустя 8 дней после его кончины в запертой квартире в Благовещенске.

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#Голубков
#Вячеслав Голубков
#актёр
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В Госдуме подготовили законопроект, который позволит студенткам в декрете перевестись на бюджет
Депутат Даванков направил в кабмин законопроект, который даст право студенткам в декрете переводиться на бюджет
21 июля 2023, 08:50

Фото:istockphoto/photobac

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») подготовил и направил на заключение в правительство законопроект, который даст право студенткам, родивших ребенка в период обучения, переводиться с платного на бюджетное место.
ТАСС пишет, что перевод возможен по образовательной программе подготовки и форме обучения на том курсе, на котором студентка уже находилась, а также в случае отсутствия таких мест при подаче ею документов.

Сообщается, что рассчитать сумму дополнительного финансирования на реализацию инициативы невозможно, потому что информация о количестве женщин, которые родили ребенка в период обучения и не получили возможности перехода с платного обучения на бесплатное, не обнародуется.
 
Владислав Даванков считает, что беременность не должна становиться причиной ухода из университета. Но сейчас в стране мало кто после рождения ребенка продолжает платное обучение.

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#Госдума
#законопроект
#декрет
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В Роскачестве рассказали, как продлить работу батареи телефона
Роскачество: Продлить работу батареи телефона можно, отключив поиск Wi-Fi и Bluetooth
21 июля 2023, 06:30

Фото: iStock/Bussarin Rinchumrus

В Роскачестве рассказали, что продлить работу батареи телефона можно с помощью отключения Wi-Fi, Bluetooth и лишних уведомлений. Об этом пишет РИА Новости.
В организации отметили, что даже на неиспользуемом смартфоне множество приложений работают в фоновом режиме, расходуя заряд и собирая информацию.

Эксперты посоветовали отключать в настройках разрешения в разделах «Поиск Bluetooth-соединений» и «Поиск сетей Wi-Fi».

«Таким образом телефон перестанет постоянно искать внешние сигналы, что снимает нагрузку в целом», — пояснили в Роскачестве.

Кроме того, следует выключить push-уведомления.

«Так как именно экран является самым «прожорливым» элементом в цепи энергопотребления на смартфоне, то рекомендуем также зайти в «Настройки» — «Блокировка экрана» и отключить опцию «Пробуждать для показа уведомлений». И теперь, когда вам придет уведомление или сообщение, экран телефона не будет загораться, а значит сэкономит заряд», — цитирует агентство слова собеседника.

Так, отключение ряда опций поможет улучить производительность телефона и продлить время работы батареи, заключили в Роскачестве.

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#телефон
#батарея
#Роскачество
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