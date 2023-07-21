Сенатор Шейкин сообщил, что школьников с сентября начнут обучать пользоваться беспилотниками

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Программа одобрена Минпросвещения России. Её планируют реализовать в образовательных организациях и учебно-методических центрах «Авангард» уже с сентября нынешнего года.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов говорил о том, что начальная военная подготовка в отечественных школах появится со следующего года в рамках уроков ОБЖ.
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