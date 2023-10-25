Сенатор Цеков позитивно отнёсся к массовому возвращению россиян из-за границы

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Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков положительно оценил массовое возвращение россиян на родину, поскольку после жизни за границей эти граждане смогут провести переоценку ценностей.
«Эти люди объяснят многим гражданам РФ, как на самом деле устроена жизнь у нас, и за границей. Это подтверждает русскую пословицу, что дома стены помогают. Уезжать из дома неправильно, даже если есть несогласие с проводимой в стране политикой. Те, кто вернулись, возможно, сделают переоценку того, как они относились к событиям в России, поддержат то, что делает РФ и руководство страны», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Цеков.
Он также выразил уверенность в том, что со временем вернувшихся в Россию наших сограждан будет больше.
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