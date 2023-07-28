Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки

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В соответвсии с поправкой, запрет на выезд будет формироваться в день направления повестки призывнику и будет действовать до его прибытия в военкомат. Также, Совфед одобрил закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет. Уточняется, что поправка вступит в законную силу с 2024 года.
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