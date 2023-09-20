Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой
В происшествиях, связанных с пожарами и газом, пострадали на 40% меньше детей, чем год назад. На 34% стало меньше случаев выпадения детей из окон,
В то же время при общем снижении числа пострадавших на воде возросло число погибших. В этом году зафиксировано 22 трагических случая. На железных дорогах пострадали шесть детей, восемь погибли.
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