Серебряные Пруды вошли в число самых безопасных для детей подмосковных муниципалитетов

Спасатель 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олег Калмыков погиб в результате проведения спасательной операции по поиску людей в облаках дома, пострадавшего от взрыва газа в Балашихе.

«Олег — спасатель с большой буквы. Лично с ним принимал участие в ликвидации многих ЧС. Отличный человек, коллега, профессионал своего дела. Очень жаль, что его больше нет с нами», — рассказал бывший коллега погибшего спасателя Роман Урсов.

Спасатель Олег Калмыков погиб в результате повторного обрушения перекрытий дома, в этот же момент погиб его коллега из Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев, ещё 4 спасателя пострадали, их направили на лечение в медицинские организации.

20 сентября, в 8:21, в подмосковной Балашихе на Октябрьской улице произошёл взрыв газа на 4 этаже жилого дома. В жилом доме на Октябрьской улице обрушились 3, 4 и 5 этажи. По предварительной оценке повреждены 10 квартир.

Жителей дома, в котором произошёл взрыв газа, эвакуировали в пункт временного размещения в доме культуры «Балашиха».На месте работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф, криминалисты.

Экспертиза состояния дома займет около двух дней. Специалисты проверят прилегающие к пострадавшему подъезды, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше и исключить риск повторного обрушения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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