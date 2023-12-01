Серебряно-Прудские волонтеры сделали 12 000 кв метров маскировочных сетей для СВО

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Почти 12 000 квадратных метров маскировочных сетей на фронт передал волонтерский центр из Серебряных Прудов. Об этом сообщила пресс-служба ГАУ АИС «Подмосковье».
Волонтерский центр «Своих не бросаем» начал работу в Серебряных Прудах в 2022 году.
В начале участники центра обучились созданию окопных свечей, которые потом отправляли на фронт. На сегодняшний день центр «Своих не бросаем» занимается производством маскировочных сетей и накидок, нашлемников, дождевиков, футболкок, строп, термобелья, а также делают носилки и армейские коврики.
Также она рассказала, что бойцы стали чаще запрашивать гумпомощь у центра.
Кроме этого, за помощью также обращаются волонтеры и из других регионов. Так участники центра помогли подготовить полноценные наборы, которые были отвезены рязанским штурмовикам Соледар.
Читайте также:
В Серебряных Прудах открыли движение по обновлённому мосту через реку Осётр
В Серебряных Прудах прошли профилактические мероприятия «Безопасный двор»
Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
В начале участники центра обучились созданию окопных свечей, которые потом отправляли на фронт. На сегодняшний день центр «Своих не бросаем» занимается производством маскировочных сетей и накидок, нашлемников, дождевиков, футболкок, строп, термобелья, а также делают носилки и армейские коврики.
«Делаем сети разных размеров. Сейчас вот работаем над спецзаказом — 700 квадратных метров одна сеть, которой нужно накрыть военный самолёт. Это целый огород! Вот попробуйте это всё сделать. Мы 4 дня только кроили. А сейчас ещё дней 15 девочки будут маскировать», — отметила координатор центра Людмила Феофанова.
Также она рассказала, что бойцы стали чаще запрашивать гумпомощь у центра.
«В начале ребята как-то с осторожностью приходили, а сейчас уже заказывают даже по телефону. Мы записываем, из каких они подразделений, откуда здесь родом. Мы дарим им не только наши изделия, которые им нужны, мы дарим им тепло. <…>У нас даже был случай, когда один солдат второй раз пришел в отпуск и зашел к нам с тортиком, с кофе. Рассказал, как их выручили наши носилки, на которых они 6 километров несли раненного», — поделилась женщина.
Кроме этого, за помощью также обращаются волонтеры и из других регионов. Так участники центра помогли подготовить полноценные наборы, которые были отвезены рязанским штурмовикам Соледар.
Читайте также:
В Серебряных Прудах открыли движение по обновлённому мосту через реку Осётр
В Серебряных Прудах прошли профилактические мероприятия «Безопасный двор»
Лучших работников сельского хозяйства наградили в Серебряных Прудах
Мира Полтева