Серебряно-Прудцам рассказали о правилах пересечения пешеходных переходов

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
Жителям городского округа Серебряные Пруды рассказали о правилах передвижения пешеходных переходов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Акцию провели сотрудники Госавтоинспекции на нерегулируемых пешеходных переходах городского округа.
В рамках мероприятия сотрудники профилактические беседы с пешеходами, на которых объяснили правила пересечения пешеходный переходов и предупредили о необходимости убедиться в безопасности перехода.
Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции провели мониторинг пешеходных переходов и напомнили водителям транспортных средств, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.
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В рамках мероприятия сотрудники профилактические беседы с пешеходами, на которых объяснили правила пересечения пешеходный переходов и предупредили о необходимости убедиться в безопасности перехода.
«Проявляйте внимательность и осторожность. Обязательно останавливайтесь у пешеходного перехода. Перед тем, как выйти на проезжую часть, посмотрите по сторонам и убедитесь, что все машины остановились и водители вас пропускают» - подчеркнули полицейские.
Кроме этого, сотрудники Госавтоинспекции провели мониторинг пешеходных переходов и напомнили водителям транспортных средств, что при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу водители обязаны снизить скорость и уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.
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Мира Полтева