Сериал «Ведьмак» могут перестать показывать в России

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По мнению активистов, персонаж пропагандирует ЛГБТ, что неприемлемо для российской культуры, на которую посягнули американские продюсеры. Обращение с просьбой проверить сериал на пропаганду нетрадиционных отношений, православные сторонники движения направили в компетентные органы. Они потребовали запретить сериал в России и привлечь к ответственности всех виновных за распространение ЛГБТ - пропаганды.
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